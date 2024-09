Galaxy S23, il prezzo crolla al minimo storico: è da comprare subito

Fonte foto: Samsung Newsroom

Uno smartphone top e affermato praticamente a metà prezzo non è una cosa di tutti i giorni. L’offerta del giorno riguarda il Galaxy S23, smartphone top di gamma di Samsung che, sebbene sia uscito sul mercato da oramai più di un anno, resta un’ottima soluzione per chi vuole un device performante e con una scheda tecnica top. Su Amazon da pochissime ore è disponibile con uno sconto eccezionale de 45% che fa risparmiare più di 450 euro sul prezzo di listino e approfitti di un minimo storico che non si vedeva da tanto tempo. La promo si arricchisce anche di un altro aspetto: lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Per quanto riguarda lo smartphone c’è poco da dire. Stiamo parlando di un telefono con un comparto fotografico professionale impreziosito dalle tecnologie sviluppate appositamente da Samsung. Inoltre, anche il Galaxy S23 ha ricevuto l’aggiornamento con Galaxy AI, il nuovo sistema di intelligenza artificiale che potenzia le funzionalità dello smartphone e lo rende ancora più utile nella vita di tutti i giorni. A questo prezzo è un vero affare da non farsi scappare ed essendo una promo unica potrebbe terminare da un momento all’altro, per questo motivo ti consigliamo di approfittarne ora.

Galaxy S23 in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Ecco l’occasione che non devi farti scappare. Su Amazon trovi il Galaxy S23 in promo con uno sconto del 45% che fa scendere il prezzo a 570,77 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Un risparmio sul prezzo consigliato che supera i 450 euro e ti permette di fare un vero affare. Per diminuire l’esborso iniziale hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 114,16 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Lo smartphone è disponibile immediatamente e la consegna viene effettuata anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito hai a disposizione 14 giorni di tempo. Approfitta subiro di una delle migliori offerte di tutto il web: non a caso è lo smartphone più venduto nelle ultime ventiquattro ore su Amazon.

Galaxy S23: le caratteristiche tecniche

Con l’aggiornamento a Galaxy AI già arrivato, il Galaxy S23 non ha nulla da invidiare ai dispositivi più recenti. Lo smartphone ha ricevuto il nuovo sistema sviluppato da Samsung e che rivoluzione il modo di utilizzare un telefono grazie all’intelligenza artificiale. Hai tante nuove funzioni a disposizione, come ad esempio "Cerchia e trova" che ti permette di cercare un oggetto presente in una foto o il significato di una scritta semplicemente cerchiandolo e facendo partire una ricerca sul web. Oppure "Traduzioni Live" che ti permette di tradurre un testo in tempo reale. Il tutto disponibile gratuitamente.

Passando alle specifiche tecniche, il Galaxy S23 è dotato di uno schermo Dynamic AMOLED da 6,1 pollici con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende più fluido nell’utilizzo quotidiano. La tecnologia Vision Booster, invece, rende lo schermo visibile anche sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 8 Gen 2 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Il comprato fotografico assicura scatti epici. Il merito è della tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. La fotocamera per i selfie è da 12 megapixel. A disposizione hai anche la tecnologia Nightography che permette di scattare foto e di registrare video di ottima qualità anche quando c’è poca luce. A fare la differenza gli algoritmi che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale e modificano in tempo reale i principali parametri fotografici.

Chiudiamo con la batteria che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

