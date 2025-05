Galaxy S25 Ultra, prezzo a picco su Amazon: minimo storico

Il Galaxy S25 Ultra è in offerta su Amazon con uno sconto che supera i 500 euro e lo puoi pagare in 12 rate a tasso zero. Prestazioni top e batteria a lunga durata.

Fonte foto: MIsterGadget.Tech

Sono giorni di offerte imperdibili su Amazon grazie alla Tech Week, il nuovo evento lanciato da pochissimo sul sito di e-commerce e che permette di approfittare del minimo storico su tantissimi dispositivi differenti. Tra cui anche il Galaxy S25 Ultra, l’ultima versione dello smartphone premium di Samsung. Il telefono, infatti, è disponibile con un super sconto del 32% che ti permette di risparmiare più di 500 euro su quello di listino e approfitti anche del minimo storico per la versione con 512 gigabyte di memoria interna. La promo non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero, condizioni che non trovi su altri siti di e-commerce.

Il Galaxy S25 Ultra è quanto di meglio possa offrire il mondo della telefonia in questo momento. Definirlo smartphone è anche riduttivo: dimensioni extra large, prestazioni eccellenti e un comparto fotografico che fa invidia anche alle fotocamere professionali. Il tutto condito da una batteria a lunghissima durata e dalla presenza della S Pen, il pennino che all’occorrenza trasforma il telefono in un taccuino digitale. Approfitta immediatamente dell’offerta: potrebbe terminare da un momento all’altro.

Galaxy S25 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta esclusiva di Amazon che non devi farti scappare. Da oggi è disponibile il Galaxy S25 Ultra con uno sconto esagerato del 32% che fa scendere il prezzo a 1099 euro, minimo storico di questi ultimi mesi sul sito di e-commerce. Il risparmio per la versione da 512 gigabyte supera i 500 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero da 91,59 euro al mese. Inoltre, acquistandolo oggi ricevi anche un abbonamento di 60 giorni ad Audible, la piattaforma di Amazon dedicata agli audiolibri e ai podcast in esclusiva.

La disponibilità dello smartphone è immediata e ti viene consegnato in pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, Amazon ti fornisce 14 giorni da quando lo ricevi a casa. Inoltre, per il Galaxy S25 Ultra la garanzia è di ben 3 anni: oltre ai classici due anni del produttore, usufruisce di un anno extra. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

Galaxy S25 Ultra: le caratteristiche tecniche

Per essere considerato da tutti come uno dei migliori smartphone Android disponibili sul mercato bisogna essere speciali, e il Galaxy S25 Ultra lo è. Lo si intuisce già nel nome: è Ultra in ogni caratteristica: dallo schermo, al processore fino ad arrivare agli strumenti che sfruttano l’intelligenza artificiale.

Andiamo con ordine e partiamo dalla scheda tecnica. Il Galaxy S25 Ultra è dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,8 pollici con risoluzione 4K e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Schermo con una luminosità elevatissima che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Lo smartphone assicura prestazioni eccellenti grazie alla presenza del processore Snapdragon 8 Elite ottimizzato appositamente per questo dispositivo. A supporto ben 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

Uno degli elementi che cattura l’attenzione è sicuramente il comparto fotografico. Il Galaxy S25 Ultra è a tutti gli effetti un cameraphone e lo si intuisce facilmente: nella parte posteriore trovi ben quattro fotocamere. A partire dal sensore principale da 200 megapixel, nuovo obiettivo ultra grandangolare da 50 megapixel, teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 10x e un altro teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Per gli scatti frontali c’è la fotocamera selfie da 12 megapixel. Un sistema di fotocamere molto equilibrato e versatile che ti permette di scattare foto uniche in ogni situazione. Agli aspetti tecnici devi aggiungere anche gli algoritmi di intelligenza artificiale che ti aiutano a scattare foto uniche e ti offrono anche strumenti per l’editing con effetti sorprendenti.

Sul Galaxy S25 Ultra trovi anche Galaxy AI, la tecnologia sviluppata da Samsung e che integra le funzioni di intelligenza artificiale. Un set di strumenti unico e che ti semplificano la vita. Puoi trascrivere o riassumere note audio, scrivere testi, analizzare interi documenti, il tutto in pochi secondi. Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000mAh che dura tutto il giorno e che supporta anche la ricarica rapida.

