Galaxy Tab S9 FE, con l’offerta Amazon il prezzo crolla: costa la metà

Oggi trovi il tablet di Samsung con un’offerta eccezionale che ti fa risparmiare 250 euro sul prezzo di listino. Ecco come funziona e come sfruttarla immediatamente.

Fonte foto: Samsung

Ogni mese Samsung lancia delle nuove promo sui suoi prodotti di punta. Il mese scorso, ad esempio, tutti coloro che acquistavano un Galaxy S24 potevano richiedere in regalo un Galaxy Watch6, l’ultima versione dello smartwatch Samsung. Questo mese, invece, torna una delle promo più amate: il cashback Samsung. Come funziona questa offerta? Molto semplice: acquistando uno dei dispositivi scelti dal produttore sudcoreano, si può richiedere un rimborso che può raggiungere cifre anche cospicue. Tra i dispositivi presenti questo mese c’è anche il Galaxy Tab S9 FE, tablet top di gamma lanciato da pochissimi mesi da Samsung. Acquistandolo ottieni un rimborso di 200 euro che fa letteralmente crollare il prezzo. Se a questo aggiungi anche lo sconto presente su Amazon, ecco che lo paghi praticamente la metà e approfitti di una delle migliori promo di questa settimana.

Il Galaxy Tab S9 FE è l’alternativa migliore all’iPad Air, con la differenza che oggi lo paghi molto meno. Oltre ad assicurare prestazioni più che dignitose, è dotato anche della S Pen, il pennino di Samsung che lo trasforma in un potente strumento di lavoro e di divertimento. Puoi prendere appunti durante le conferenze oppure dare sfogo alla tua creatività attraverso i disegni. Un tablet veramente completo e che oggi trovi a un super prezzo.

N.B. Per vedere il prezzo scontato è necessario cliccare sul banner e sottrarre il cashback Samsung.

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE: prezzo, offerta e sconto Amazon

Grazie alla combo di offerte Amazon+Samsung, il prezzo del Galaxy Tab S9 FE raggiunge il minimo storico e diventa uno dei migliori tablet che puoi acquistare oggi. Su Amazon lo trovi con uno sconto dell’11% che fa scendere il prezzo a 489 euro. A questo devi aggiungere la promo cashback di Samsung che ti rimborsa ben 200 euro sul prezzo speso. Sommando i due sconti, il risparmio totale è di ben 250 euro e lo paghi 289 euro, praticamente la metà- (-47%).

Come funziona questa offerta speciale? Molto semplice. Dopo aver completato l’acquisto e ricevuto il prodotto a casa, devi compilare un semplice form sul sito di Samsung che ne attesti l’acquisto. Una volta approvato, ricevi sul tuo conto corrente un bonifico parti alla cifra promessa dal produttore sudcoreano (in questo caso 200 euro).

Galaxy Tab S9 FE: funzionalità e caratteristiche

Il Galaxy Tab S9 FE è il classico tablet con cui puoi fare un po’ di tutto. Si adatta perfettamente a un utilizzo da divano per vedere film e serie TV, ma allo stesso tempo lo puoi utilizzare anche per attività più complesse, come prendere appunti durante le lezioni all’università, disegnare e lavorare su documenti e presentazioni di lavoro.

Il merito è di una scheda tecnica versatile, dominata dallo schermo LCD da 10,9 pollici con risoluzione FHD e luminosità molto elevata che lo rende visibile anche se lo utilizzi all’aperto (merito della tecnologia Vision Booster che adatta la luminosità alla luce esterna). Le performance sono assicurate dal processore Exynos 1380 prodotto da Samsung e pensato per i dispositivi top di gamma del produttore sudcoreano. A supporto anche 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

A fare la differenza rispetto ad altri dispositivi della stessa fascia di prezzo è la presenza della S Pen, il magico pennino di Samsung che ne potenzia le funzionalità. Grazie alla S Pen inclusa nella confezione puoi prendere appunti in modo facile e veloce, oppure disegnare utilizzando le tante app che trovi nello store online. È anche resistente all’acqua e assicura un feedback immediato, come se stessi scrivendo sulla carta.

Per chi lo deve utilizzare per lavoro è presente anche una buona fotocamera frontale da 12 megapixel e un impianto audio da top di gamma. L’autonomia della batteria è veramente notevole e arrivi a fine giornata senza troppi problemi, anche dopo un utilizzo intensivo.