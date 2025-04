Samsung Galaxy Tab S9 FE+, l'offerta su Amazon è davvero il top

Fonte foto: Samsung

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE+ è la Fan Edition di precedente generazione del colosso della tecnologia, un prodotto caratterizzato da un’ottima scheda tecnica, dimensioni contenute (ottime per portarlo sempre con sé) e l’ormai ben nota cura per i dettagli che contraddistingue tutti i prodotti dell’azienda sudcoreana.

Parliamo dunque di un prodotto di ottima qualità, potente e versatile, in grado di adattarsi tranquillamente a qualsiasi scenario d’uso dalla produttività leggera all’intrattenimento e, grazie alla S-Pen, diventando anche un’ottima soluzione per grafici e creativi.

Per le prossime ore grazie alle offerte su Amazon, il Samsung Galaxy Tab S9 FE+ può essere acquistato a un prezzo davvero irripetibile che scende sotto i 550 euro. L’occasione che aspettavano in molti, che rende un po’ più semplice l’acquisto di un ottimo tablet, risparmiando qualcosa sul prezzo finale.

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus – Samsung Exynos 1380 – Versione 12/256 GB

Samsung Galaxy Tab S9 FE+: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE+ ha uno schermo TFT LCD da 12,4 pollici, con risoluzione WQXGA (2.560×1.600 pixel) e refresh rate fino a 90 Hz. Lo schermo è compatibile anche con la S-Pen che, oltretutto, è già inclusa nella confezione e che permette agli utenti di utilizzare questo tablet anche per disegnare e prendere appunti a mano libera.

Il processore in dotazione è un Samsung Exynos 1380 affiancato in questo caso da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende due fotocamere posteriori da 8 MP e una fotocamera frontale da 12 MP, posizionata su uno dei lati più lunghi del dispositivo.

Per quanto riguarda le connessioni a disposizione ci sono il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 2.0 e le varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, Glonass, Beidou, Galileo e QZSS. Il comparto audio comprende due speaker realizzati in collaborazione con AKG.

La batteria ha una capacità di 10.090 mAh, con ricarica cablata da 45 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente Samsung One UI 7 e altri tre anni di aggiornamenti di sistema e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza garantiti.

Infine il dispositivo è certificato IP68 ed è quindi in grado resistente alla polvere e all’acqua, anche in caso di immersioni.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+: l’offerta su Amazon

Per portare a casa un Samsung Galaxy Tab S9 FE+ bisogna spendere 819 euro. Tuttavia, approfittando delle offerte su Amazon è possibile acquistare questo tablet a 549 euro (-33%, -270 euro) uno sconto davvero interessante che può fare la differenza.

