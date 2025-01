Samsung, il tablet top di gamma costa pochissimo: va comprato ora

Il Galaxy Tab S9 FE è in offerta con uno sconto del 36% e risparmi ben 200 euro sul prezzo di listino. Schermo grande, pennino incluso e lo puoi utilizzare anche per lavorare.

Chi pensa che i vari modelli dell’iPad siano gli unici validi nel mondo dei tablet, si sbaglia di grosso. Negli ultimi anni molte aziende stanno investendo nel settore e hanno lanciato tablet interessanti e con prestazioni top. Tra le società leader nel settore c’è sicuramente Samsung che ha puntato molto sullo sviluppo di dispositivi che siano multifunzionali e che puoi utilizzare sia per lo svago sia per lavorare. Tra questi c’è il Galaxy Tab S9 FE, tablet uscito sul mercato durante il 2024 e considerato uno dei principali competitore dell’iPad. E non potrebbe essere altrimenti: prezzo simile, dimensioni simili e prestazioni pressoché identiche. Il Galaxy Tab S9 FE, però, ha una caratteristica che lo rende veramente unico: la presenza della S Pen che permette di utilizzarlo come un taccuino digitale, di prendere appunti e anche di disegnare.

Oggi, però, non siamo qui a parlare delle caratteristiche del Galaxy Tab S9 FE, ma il focus è su un altro aspetto che sta catturando l’attenzione: l’ottima offerta disponibile su Amazon. Il tablet, infatti, è disponibile con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 200 euro sul prezzo di listino. Inoltre, puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero, facendolo diventare ancora più conveniente. Difficile trovare di meglio con queste condizioni di acquisto.

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE: prezzo, offerta e sconto Amazon

A questo prezzo il tablet di Samsung è uno dei migliori che puoi acquistare. Su Amazon è disponibile a 349 euro con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo al minimo storico. La bontà della promo la si intuisce anche dal risparmio netto di ben 200 euro. Le condizioni di acquisto sono impreziosite anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 69,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Il tablet è già disponibile per essere spedito e la consegna viene effettuata in pochissimo tempo. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo riservati ai prodotti tecnologici.

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE: le caratteristiche tecniche

Potente, schermo grande, resistente all’acqua e alla polvere e con una batteria che dura tutto il giorno. Il Galaxy Tab S9 FE si candida a essere uno dei migliori tablet lanciati negli ultimi mesi. Un dispositivo versatile che si presta a tantissimi utilizzi differenti e il merito è dell’ottima scheda tecnica e del grande lavoro di ottimizzazione fatto da Samsung.

Il tablet di Samsung è dotato di serie della S Pen, il pennino "magico" che lo rende un compagno di lavoro affidabile e insostituibile. Puoi prendere appunti, disegnare, scrivere e fare tantissime altre attività. Il tutto facilmente grazie allo schermo da ben 10,9 pollici ad alta risoluzione e con tecnologia Vision Booster che ne aumenta la luminosità anche sotto la luce diretta del sole. Anche le prestazioni sono di livello assoluto con il processore Exynos 1380 prodotto e progettato direttamente da Samsung e supportato da 6 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna.

Il tablet supporta anche alcune funzione di intelligenza artificiale sviluppate da Google. Come ad esempio "Cerchia, trova" che permette di effettuare una ricerca sul web partendo semplicemente da un’immagine. Ottima anche la batteria da 10.900 mAh con cui completi un’intera giornata anche dopo un utilizzo intenso. Un tablet perfetto per tutta la famiglia e anche resistente, come garantisce la certificazione IP68. Insomma, un dispositivo di cui non potrai di certo fare a meno.

Galaxy Tab S9 FE