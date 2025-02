Samsung Galaxy Tab S9 FE, con l'offerta Amazon è il tablet giusto

Samsung Galaxy Tab S9 FE è un tablet economico, ottimo per l’utilizzo quotidiano e per i creativi che cercano un device affidabile e dal prezzo davvero contenuto

Fonte foto: Samsung

Nel panorama dei tablet economici, nel catalogo di Samsung c’è il Galaxy Tab S9 FE, un prodotto con una buona scheda tecnica e la grande cura per i dettagli che caratterizza tutti i prodotti del colosso sudcoreano della tecnologia.

Parliamo di un device che si rivolge principalmente a chi cerca una soluzione per l’utilizzo quotidiano, tra intrattenimento, navigazione in rete e social network, ma anche per i creativi che vogliono un tablet dal prezzo competitivo, ma che consenta loro di disegnare e prendere appunti a mano libera con l’apposita smart pen.

Grazie alle offerte su Amazon per le prossime ore il prezzo di questo device scende sotto i 400 euro, uno sconto da non sottovalutare e che non bisogna lasciarsi scappare.

Samsung Galaxy Tab S9 FE – Samsung Exynos 1380 – Versione 6/128 GB

Samsung Galaxy Tab S9 FE: scheda tecnica

Samsung Galaxy Tab S9 FE ha uno schermo TFT LCD che misura 10,9 pollici, ha una risoluzione WUXGA+ (1.440×2.304 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz. Lo schermo è compatibile anche con la S Pen di Samsung che per questa specifica offerta è inclusa nella confezione e consente di utilizzare il tablet anche per disegnare e prendere appunti a mano libera.

Il processore a bordo è un Samsung Exynos 1380 a cui si affiancano da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD esterna. Tra le fotocamere in dotazione c’è un sensore posteriore da 8 MP e uno frontale da 12 MP, posizionato su uno dei lati più lunghi del device.

Tra le connessioni a disposizione dell’utente c’è il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 2.0 e le varie opzioni per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, Glonass, Beidou, Galileo e QZSS.

La batteria ha una capacità di 8.000 mAh, con ricarica cablata da 45 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria One UI 6 e la promessa di altri tre anni di update di sistema e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza.

Infine questo tablet ha la certificazione IP68 che ne attesta la resistenza alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: l’offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE ha un prezzo di listino di 549 euro. Approfittando degli sconti su Amazon, per le prossime ore il prezzo di questo tablet scende a 399 euro (-27%, –150 euro), uno sconto molto interessante che permette di acquistare un buon tablet a un prezzo d’occasione.

