Samsung Galaxy Tab S9 FE+, con le offerte Amazon è un'occasione

Fonte foto: Samsung

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE+ è la scelta perfetta per chi vuole un tablet economico ma con una scheda tecnica di qualità e, naturalmente, la ben nota affidabilità dei prodotti del colosso sudcoreano. Parliamo di un dispositivo semplice ma che si adatta facilmente a ogni situazione, specialmente per ciò che riguarda l’intrattenimento quotidiano, tra navigazione sul web e piattaforme di streaming; inoltre grazie alla S-Pen inclusa nella confezione, questo prodotto è può essere utilizzato anche dai creativi che cercano un tablet per disegnare, senza spendere cifre esorbitanti.

Grazie alle offerte su Amazon, il Galaxy Tab S9 FE+ può essere acquistato a un prezzo irripetibile per poco più di 500 euro. Un’occasione da non perdere che rende questo prodotto ancora più interessante.

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus – Samsung Exynos 1380 – Versione 8/128 GB

Samsung Galaxy Tab S9 FE+: scheda tecnica

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ ha un display TFT LCD da 12,4 pollici, con risoluzione 1.600×2.560 pixel e refresh rate variabile fino a 90 Hz.

Il processore scelto dal colosso sudcoreano è un Samsung Exynos 1380 affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che l’utente può espandere fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende fotocamera principale e una ultra-grandangolare entrambe da 8 MP. La fotocamera frontale è da 12 MP, posizionata su uno dei lati più lunghi del dispositivo, cosa che ne semplifica l’utilizzo in modalità orizzontale.

Il modello in questa specifica offerta non ha a disposizione lo slot per le SIM e l’utente dovrà, quindi, accontentarsi di navigare utilizzando solo il WiFi 6. Tra le altre connessioni a bordo non mancano il Bluetooth 5.3, l’USB-C 2.0 e le varie opzioni per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, Glonass, Beidou, Galileo e QZSS.

La batteria ha una capacità di 10.090 mAh, con ricarica cablata da 45 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria One UI 6 e la promessa di altri tre anni di update di sistema e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza.

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE+ è certificato IP68 che attesta la resistenza di questo device alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Infine, inclusa nella confezione, ci sono anche la S Pen di Samsung, che permette all’utente di utilizzare questo tablet anche per prendere appunti a mano libera o per disegnare .

Samsung Galaxy Tab S9 FE+: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il Samsung Galaxy Tab S9 FE+ presso rivenditori di terze parti bisogna spendere 698,70 euro tuttavia, grazie agli sconti su Amazon, per le prossime ore il prezzo di questo tablet scende a 539 euro (-23%, – 159,7euro), uno sconto davvero da non lasciarsi scappare che potrebbe fare la gioia di molti consumatori.

