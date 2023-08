Prezzo crolla: offerta shock per il Galaxy Watch4, costa la metà

Fonte foto: ©viktoriia88/123RF.COM

In questo calda settimana di agosto a farci compagnia troviamo le tante offerte sui dispositivi tecnologie presenti su Amazon. In alcuni casi promo talmente speciali da non farsi scappare per nessun motivo. Come nel caso del Galaxy Watch4 di cui vi parliamo oggi. Lo smartwatch top di gamma di Samsung, infatti, è disponibile sul sito di e-commerce a un prezzo addirittura più basso di quello del Prime Day. Lo sconto del 56% lo fa scendere al minimo storico e non approfittarne sarebbe un grosso errore. Al momento è la miglior offerta su Amazon (e non solo) per un orologio con queste funzionalità.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

La versione che troviamo in offerta è quella più piccola con schermo da 40mm, adatta a qualsiasi polso. Dal design classico con schermo circolare, si contraddistingue anche per essere leggerissimo. Samsung lo ha dotato anche di componenti e sensori di ultima generazione che lo rendono utilissimo in ogni fase della giornata. A catturare l’attenzione è sicuramente il sensore Samsung BioActive 3 in 1 in grado anche di effettuare un’analisi dell’impedenza bioelettrica, cioè della composizione del proprio corpo.

Galaxy Watch4

Galaxy Watch4: caratteristiche e funzionalità

Sebbene sia uscito sul mercato da un po’ di tempo, il Galaxy Watch4 resta un orologio top di gamma con funzionalità che non trovi nemmeno sui dispositivi più recenti. Il merito è delle componenti scelte da Samsung e dell’ottima affidabilità del dispositivo.

Partiamo dalla funzionalità più importante: il sensore BioActive 3 in 1. Si tratta di uno speciale sensore in grado di svolgere tre diverse funzioni: analisi dell’impedenza bioelettrica, cioè della composizione del proprio corpo, con un report preciso della quantità di grasso, di acqua e di muscoli scheletrici; la frequenza cardiaca (con monitoraggio ECG) e la pressione sanguigna. Il perfetto alleato per tenere sempre sotto controllo la salute e i parametri vitali. Non manca il monitoraggio del sonno, con un report giornaliero che ti mostra come riposi durante la notte.

Per gli appassionati dell’attività sportiva troviamo più di 90 modalità di allenamento, alcune delle quali professionali, come ad esempio la corsa, il ciclismo e il nuoto (è impermeabile). Tutti i risultati vengono salvati nell’app dello smartphone e li puoi condividere con i tuoi amici.

Passando alle caratteristiche tecniche, l’orologio smart di Samsung è dotato di uno schermo da 1,2" e puoi personalizzare il quadrante con una delle tante watch face disponibili. Come sistema operativo è presente WatchOS di Google che offre tantissime app e anche tutta la suite di Mountain View. La batteria assicura un’autonomia di un paio di giorni.

Galaxy Watch4 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta e prezzo speciale per questo smartwatch Samsung. Oggi è disponibile a un prezzo di 119€, con uno sconto del 56% che fa scendere il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare ben 150€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate con Cofidis (servizio che si attiva in fase di check-out). Acquistandolo ora, lo ricevi in pochissimo tempo, anche meno di 24 ore e hai a disposizione 30 giorni per testarlo e decidere se effettuare il reso gratuito.

Galaxy Watch4