Galaxy Watch7, sconto speciale Amazon: oggi costa pochissimo

Il Galaxy Watch7 di Samsung è disponibile con un ottimo sconto del 44% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi quasi la metà.

Il Galaxy Watch7 è uno dei migliori orologi smart nella fascia di prezzo sotto i 200 euro. Un orologio che puoi utilizzare in ogni momento della giornata e che offre tante funzioni utili, dal monitoraggio completo della salute a più di 90 modalità sportive che ti permettono di migliorare le tue prestazioni giorno dopo giorno. Inoltre, hai il supporto di Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale che per la prima volta viene inserito anche all’interno di un orologio. L’AI migliora la qualità dei dati raccolti e aiuta a monitorare il tuo benessere psico-fisico. Non farti scappare questa offerta e completa l’acquisto cliccando sui link qui in basso.

Galaxy Watch7: prezzo, offerta e sconto Amazon

Galaxy Watch7: caratteristiche e funzionalità

Con il Galaxy Watch7 il mondo degli smartwatch entra in una nuova dimensione. Infatti, è uno dei primi orologi smart a integrare l’intelligenza artificiale per offrire misurazioni ancora più precise agli utenti. Grazie a Galaxy AI puoi tenere sotto controllo con maggior precisione il tuo benessere fisico e mentale.

Passando alle caratteristiche tecniche, l’orologio di Samsung è compatto e leggero ed è dotato di un display AMOLED ad alta luminosità che si vede anche sotto la luce diretta del sole. Il processore assicura ottime prestazioni, supporta l’intelligenza artificiale e lo rende fluido l’utilizzo quotidiano. L’orologio, infatti, è pensato per essere indossato ventiquattro ore su ventiquattro, in ogni momento della giornata.

Uno dei punti forti è la presenza del sensore BioActive per il monitoraggio della salute. Rispetto al passato è stato anche migliorato per una precisione di livello superiore. Monitora in tempo reale la tua frequenza cardiaca e ti segnala se il ritmo cardiaco mostra qualche valore anomalo. Inoltre puoi anche effettuare un ECG con l’app presente sull’orologio. Il Galaxy Watch7 è anche uno dei pochi orologi a effettuare un’analisi della conformazione del corpo, con la percentuale di massa magra, grassa e di acqua. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno e per le donne del ciclo mestruale.

A tutto questo puoi aggiungere anche più di 90 modalità di allenamento, con una misurazione precisa dello sforzo fisico. Oltre alla classica corsa, trovi tante attività utili come la bici, il nuoto e tanto altro. Monitora l’allenamento e migliora le tue prestazioni giorno dopo giorno.

La batteria ha un’autonomia di un paio di giorni, mentre a bordo è presente il sistema operativo WearOS di Google e hai a disposizione tutte le app della suite di Mountain View, compreso Google Wallet per i pagamenti contactless.

