Galaxy S25, prezzo crollato al Prime Day: offerta shock

Lo smartphone top di gamma di Samsung è in offerta con uno sconto del 30% e risparmi più di 300 euro. Pagamento in 12 rate a tasso zero. Scopri l'offerta Prime Day.

Tra gli smartphone protagonisti del Prime Day 2025 di Amazon c’è anche il Galaxy S25. Lo smartphone top di gamma di Samsung da poco lanciato sul mercato è disponibile in offerta a un prezzo mai visto prima che ti permette di risparmiare più di 300 euro su quello di listino. In promo ci sono due versioni: quella da 256 gigabyte e quella da 512 gigabyte. Lo sconto per entrambi i modelli è di circa il 30% e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Una promo veramente speciale e irripetibile: lasciarsela scappare sarebbe un grande errore.

Il Galaxy S25 è quanto di meglio possa offrire il mondo della telefonia in questo periodo. Telefono dotato di componenti all’avanguardia che assicurano prestazioni top in ogni momento. Il merito è in primis del processore Snapdragon 8 Elite, ottimizzato appositamente per questo dispositivo. Eccellente anche il comparto fotografico grazie alla presenza nella parte posteriore di una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. Inoltre, è anche uno dei pochi telefoni ad avere dimensioni compatte e che puoi utilizzare con una sola mano. Per scoprire l’offerta puoi cliccare sui banner presenti qui in basso.

Galaxy S25: prezzo, offerta e sconto Amazon

Doppia occasione al Prime Day per fare un ottimo affare sul Galaxy S25. In offerta, infatti, troviamo sia la versione da 256 gigabyte sia da 512 gigabyte. Vediamo le due promo nel dettaglio.

Il Galaxy S25 con 256 gigabyte di memoria interna è disponibile a 719,90 euro con uno sconto del 27% che ti fa risparmiare poco più di 250 euro. Si tratta del minimo storico e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Si aggiunge anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 60 euro al mese a tasso zero. Condizioni d’acquisto irripetibili. Disponibilità immediata e quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Per chi vuole un po’ più di spazio, c’è in offerta anche la versione con 512 gigabyte di memoria interna. Il prezzo sale a 779,90 euro con uno sconto del 30% che ti fa risparmiare 330 euro. Anche per questo modello puoi dilazionare il pagamento in 12 rate da 65 euro al mese a tasso zero. Per abbattere il prezzo, puoi anche utilizzare il servizio Recommerce che valuta il tuo vecchio smartphone e ottieni il valore di permuta stimato.

Galaxy S25: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S25 è la naturale evoluzione del Galaxy S24 da cui prende ispirazione, ma va a migliorare tanti piccoli aspetti. A partire da un sistema Galaxy AI migliorato e che lo rende ancora più versatile. Il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Samsung per i suoi smartphone si arricchisce di nuove funzionalità che rendono più semplice la vita di tutti i giorni. Strumenti tutti da provare e disponibili gratuitamente.

Passando alle caratteristiche tecniche, il Galaxy S25 è dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione FHD e refresh rate arriva fino a 120 Hz. Il risultato è uno schermo con cui puoi fare di tutto, dal vedere video fino al giocare con le tue app preferite. Le prestazioni sono eccezionali grazie allo Snapdragon 8 Elite, uno dei migliori processori disponibili sul mercato. A supporto anche 12 gigabyte di RAM e 256GB/512GB di memoria interna, in base al modello scelto.

Il comparto fotografico del Galaxy S25 non tradisce le attese. Come sempre Samsung ha fatto un ottimo lavoro e nella parte posteriore trovi un sensore principale da 50 megapixel, un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. La fotocamera per i selfie, invece, è da 12 megapixel. Hai a supporto l’intelligenza artificiale che ti aiuta a editare le immagini e a renderle perfette.

Chiudiamo con la batteria che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Supporta la ricarica rapida.

