Samsung, crolla il prezzo dello smartwatch indistruttibile: offerta shock

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Se c’è una nicchia di mercato che è cresciuta molto in questi ultimi anni, è quella dedicata agli smartwatch rugged, orologi super resistenti progettati per essere utilizzati in qualsiasi situazione e per essere dei compagni fondamentali durante il trekking o mentre si fa attività all’aperto. In questo settore è arrivato anche Samsung lanciando da pochi mesi il Galaxy Watch Ultra, orologio realizzato con materiali super resistenti e dotato delle migliori componenti del momento. Processore super prestazionale, sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo ogni singolo parametro e sfrutta al meglio Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale di Samsung che traduce i dati in informazioni utili per l’utente.

Un orologio (quasi) indistruttibile con pochi eguali sul mercato e che da oggi trovi anche a un super prezzo. Infatti, è disponibile con un ottimo sconto del 32% che fa crollare il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare più di 200 euro su quello di listino. Un’occasione da non farsi scappare per uno smartwatch che non ha molti rivali nel settore, soprattutto al prezzo a cui lo trovi oggi. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare un orologio con questo caratteristiche, è arrivato oggi.

Galaxy Watch Ultra

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Galaxy Watch Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Lo smartwatch super resistente di Samsung è disponibile al prezzo più basso dell’ultimo periodo. Oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo a 476,78 euro e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Ha anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Inoltre, acquistandolo oggi ottieni anche un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforma di Amazon dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva.

L’orologio top di gamma di Samsung è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione i classici quattordici giorni di tempo.

Galaxy Watch Ultra

Galaxy Watch Ultra: le caratteristiche tecniche

Dallo shopping nel centro commerciale alla spesa nel supermercato dietro casa, passando per gite fuori porta o escursioni in una zona impervia, fino al lavoro in ufficio o una cena galante. Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra sarà sempre lì, sul tuo polso, abbinabile a ogni tuo outfit o compatibile con i tuoi hobby. Cinturino leggero e resistente, realizzato in titanio e con una struttura bucherellata, dimentichi di averlo sempre al tuo polso. La batteria può arrivare fino a 100 ore di autonomia se attivi la modalità Power saving o 48 ore se lo utilizzi con tutte le funzioni accese, GPS compreso.

Si adatta a ogni genere di luce, dal sole forte del deserto al buio pesto della foresta. È resistente anche al freddo estremo, ma è anche impermeabile, così da poter nuotare in un mare cristallino o fare sport nel parco dietro casa sotto la pioggia, senza doverlo togliere. Grazie al pulsante rapido potrai accedere subito agli sport che pratichi di più, così come sfidare le tue performance nella modalità Challenge. Non manca un navigatore con un GPS molto preciso, grazie al fatto che poggi su due bande di frequenza (L2 e L5). Ti assegna anche un punteggio energetico, segnalandoti quando sei stanco e fuori forma. E riporta in modo chiaro e puntuale tutti i dati principali relativi alla tua salute (la frequenza del battito cardiaco, saturazione dell’ossigeno nel sangue, la qualità del sonno notturno, ecc.). Gestisci messaggi e telefonate in entrata o in uscita direttamente dal tuo smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra, senza dover estrarre il telefono dalla tasca o dalla borsa.

Galaxy Watch Ultra