Galaxy Watch7, offerta shock su Amazon: prezzo in picchiata

Da oggi trovi lo smartwatch top di Samsung in promo con uno sconto del 40% e al prezzo più basso di sempre. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

Offerta imperdibile il Galaxy Watch7, smartwatch top di gamma di Samsung, che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima grazie allo sconto del 40% che ti fa risparmiare ben 130 euro. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero: lo paghi praticamente quanto un caffè al giorno. Non devi farti scappare questa opportunità: potrebbe terminare da un momento all’altro.

Lo smartwatch di Samsung è quanto di meglio trovi oggi sul mercato e una delle migliori alternative all’Apple Watch. Dotato di tecnologie di ultima generazione, assicura un monitoraggio avanzato della salute e dell’attività fisica, anche grazie al supporto dell’intelligenza artificiale. Il Galaxy Watch 7 è anche uno dei pochi orologi smart a effettuare l’analisi del proprio corpo, con la percentuale di massa magra e di massa grassa. Un orologio completo e versatile, che puoi indossare in ogni momento della giornata.

Galaxy Watch 7: prezzo, offerta e sconto Amazon

Calo di prezzo e minimo storico per lo smartwatch top di Samsung. Da oggi è disponibile con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a 189,99 euro. Un’occasione da non farsi scappare: solo per oggi risparmi ben 130 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate da 38 euro al mese a tasso zero. Inoltre, acquistandolo oggi ottieni anche un abbonamento di 60 giorni ad Audible, la piattaforma dedicati agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva.

La disponibilità dell’orologio è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa in pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo. Non farti scappare questa ottima offerta, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Galaxy Watch 7: le caratteristiche tecniche

Il Samsung Galaxy Watch7 ti accompagna in tutti i momenti della giornata. Monta un potente processore da 3 nm, che evita le fastidiose latenze quando passi da una app all’altra e ottimizza la durata della batteria. Monitoraggio delle tue performance e della tua salute reso molto preciso dalla presenza di sensori posti sul lato posteriore a contatto con il tuo polso, i quali formano le colonne su cui poggia il BioActive Sensor; un sistema che monitora i battiti cardiaci, il sonno, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, ecc. Grazie al fatto che sia impermeabile, potrai effettuare sport in acqua senza doverlo togliere dal polso e monitorare le tue prestazioni al mare o in piscina in modo preciso attivando la modalità specifica Water Lock.

I tuoi spostamenti sono seguiti in modo puntuale dal GPS a doppia frequenza che utilizza 2 bande di segnale satellitare (L1+L5). Che si tratti di spostarti nella giungla urbana o nella natura più isolata, registra i tuoi percorsi e le tue performance in modo molto preciso. Valuta lo stato della tua salute a 360° con la funzionalità Energy Score. L’orologio intelligente di casa Samsung ti aiuta anche a dormire meglio, fornendoti vari dati sulla qualità del sonno, inviandoti anche suggerimenti su come fare per migliorare il tuo riposo notturno e diurno.

