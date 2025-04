Garmin fenix 7x Solar, il prezzo crolla al minimo storico: affare del giorno

Il Garmin fenix 7X Solar è in offerta su Amazon con uno sconto del 31% e risparmi quasi 250 euro su quello di listino. Indistruttibile, funzionalità avanzate per lo sport e una batteria infinita.

Fonte foto: Garmin

Garmin in questi anni è diventato uno dei brand di riferimento per coloro che sono alla ricerca di orologi smart super resistenti e che si adattano alle situazioni più estreme. Smartwatch con funzionalità uniche e con prezzi superiori alla media. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare un orologio Garmin, oggi è il tuo giorno fortunato. Su Amazon, infatti, è disponibile il Garmin fenix 7X Solar, orologio di ultima generazione, in promo con uno sconto del 31% e risparmi quasi 250 euro su quello di listino. Un’offerta che non si vedeva da tempo e che lo rende l’orologio indistruttibile da comprare oggi.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Il Garmin fenix 7X Solar è dotato delle funzionalità e dei sensori più avanzati tra quelli disponibili sul mercato. Assicura un monitoraggio continuo e avanzato della salute, anche nelle situazioni più estreme. Ma non solo: puoi scegliere tra decine di app per lo sport, alcune dedicate anche a sport come lo sci alpinismo, la mountain bike e il surf. Una delle caratteristiche che lo rende unico, è la presenza di speciali lenti sulla scocca che trasformano i raggi solari in energia extra per la batteria. In questo modo l’autonomia può arrivare fino a un massimo di 37 giorni. Non farti scappare questa opportunità e acquista subito lo smartwatch super resistente di Garmin.

Garmin fēnix 7X Solar

Garmin fenix 7x Solar: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi su Amazon il Garmin fenix 7X Solar in promo a un prezzo di 514 euro grazie allo sconto del 31% che ti fa approfittare del minimo storico. Il risparmio netto è di quasi 250 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistando oggi lo smartwatch super resistente lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Approfittane immediatamente, la promo potrebbe terminare molto presto.

Garmin fēnix 7X Solar

Garmin fenix 7x Solar: caratteristiche e funzionalità

Il Garmin fenix 7x Solar è uno smartwatch multisport (quasi) indistruttibile progettato per coloro che hanno la passione per il trekking e per l’avventura, ma si rivela molto utile anche nella vita di tutti i giorni grazie alle tante funzioni avanzate che ti permettono di tenere sotto controllo i principali parametri vitali.

Andiamo con ordine e vediamo le caratteristiche di questo orologio Garmin. Partendo da uno schermo da 1,4 pollici ad alta luminosità che ti permette di vedere le info principali anche quando sei sotto la luce diretta del sole. Come detto, una delle peculiarità dell’orologio è la resistenza. Il Garmin fenix 7X Solar è testato secondo gli standard militari USA e resiste agli sbalzi di temperatura, alle cadute, agli urti, ai graffi ed è anche impermeabile. Sulla scocca sono presenti anche dei pulsanti fisici da utilizzare quando non si ha la possibilità di interagire con lo schermo.

Un’altra delle caratteristiche uniche del Garmin fenix 7X Solar si intuisce dal nome. Infatti, il suffisso Solar sta a indicare la presenza di alcune particolari lenti che catturano i raggi solari e li trasformano in energia extra per la batteria. In questo modo l’autonomia può arrivare fino a un massimo di 37 giorni con un utilizzo normale.

A bordo dello smartwatch di Garmin trovi più di 30 app dedicate allo sport, tra cui alcune pensate appositamente per chi ama gli sport estremi. Come ad esempio lo sci alpinismo, la mountain bike, il surf o lo snowboard. Per ognuna di queste puoi raccogliere statistiche avanzate che ti permettono di migliorare nel tempo. Presenti anche funzioni ad hoc per chi vuole migliorare le proprie prestazioni nella corsa: è come avere un personal trainer sempre al proprio fianco. Presente anche un sensore GPS che rileva in pochissimi secondi la tua posizione.

Oltre a tutto questo, ci sono anche sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo il tuo stato di salute. Monitorano in tempo reale alcuni parametri vitali: la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno. Nel caso in cui vengano rilevati dati anomali, ti avvisa con una notifica. Ogni mattina ricevi anche un report con una panoramica del sonno, il recupero dall’allenamento del giorno precedente, la variabilità della frequenza cardiaca e altre informazioni che puoi personalizzare.

Chiudiamo con alcune funzioni utili. Smart Notification ti mostra le notifiche che ricevi sullo smartphone direttamente al polso (devi collegare i due dispositivi tramite il Bleutooth), mentre con Garmin Pay paghi il conto al ristorante o la spesa avvicinando semplicemente l’orologio al POS.

Garmin fēnix 7X Solar