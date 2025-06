Garmin fenix 7S Pro Solar, prezzo in picchiata: è da comprare subito

Fonte foto: Garmin

Anche in questi giorni di inizio mese Amazon non fa mancare le sue tante offerte per alcuni dei prodotti tech più amati e ricercati. Come ad esempio gli smartwatch Garmin, diventati in questi ultimi anni sempre più unici grazie a caratteristiche e funzionalità speciali. Come ad esempio il Garmin fenix 7S Pro Solar che troviamo da oggi in offerta su Amazon con uno sconto del 25% che ti fa risparmiare quasi 200 euro e approfitti del minimo storico. Un orologio difficile da paragonare ad altri modelli disponibili sul mercato e i motivi sono semplici.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Il Garmin fenix 7S Pro Solar è realizzato con materiali super resistenti che lo rendono (quasi) indistruttibile e il miglior compagno per le avventure all’aperto. Lo smartwatch resiste alle cadute, agli sbalzi di temperatura ed è anche impermeabile. Inoltre, è dotato di una particolare lente sulla scocca che sfrutta i raggi solari per ricaricare la batteria. In questo modo l’autonomia arriva fino a due settimane. Le modalità sportive sono più di trenta e ha anche una torcia LED da attivare mentre fai trekking. Approfittane subito: la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Garmin fenix 7S Pro Solar

Garmin fenix 7S Pro Solar: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo mai visto prima per lo smartwatch super resistente di Garmin. Da oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 565,44 euro, con uno sconto del 25% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto sfiora i 200 euro e approfitti del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

L’orologio è già disponibile per essere spedito e ti arriva a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo in modo da testare tutte le funzioni speciali di questo smartwatch (quasi) indistruttibile.

Garmin fenix 7S Pro Solar

Garmin fenix 7S Pro Solar: le caratteristiche tecniche e le funzionalità

Il Garmin fenix 7S pro Solar non è un orologio come tutti gli altri. Ha caratteristiche che lo rendono unico e speciale. Di alcune ne abbiamo già parlato. Lo cassa dello smartwatch è realizzata in polimeri fibrorinforzati che lo rendono resistente alle cadute, ai graffi, agli sbalzi di temperatura ed è anche impermeabile. Inoltre, ha superato i test militari USA per la resistenza. Altra caratteristica speciale è la presenza di una particolare lente sulla scocca che gli permette di "intercettare" i raggi solari per ricaricare la batteria. Con un utilizzo normale l’autonomia arriva fino a un massimo di quattordici giorni.

L’orologio super resistente di Garmin si adatta a qualsiasi situazione, grazie a un design che ricorda quello degli orologi analogici, compresi due pulsanti fisici presenti sulla scocca. Lo smartwatch è pensato soprattutto per gli amanti dello sport e delle avventure all’aperto. A disposizione hai più di 30 app per lo sport, tra cui alcune attività fisiche estreme come il surf, la mountain bike e lo sci alpinismo. Per ognuna puoi raccogliere statistiche avanzate che ti permettono di migliorare giorno dopo giorno. Ti suggerisce anche gli allenamenti quotidiani da svolgere. Non manca un chip GPS che ti geolocalizza nel giro di pochissimi secondi.

A tutto questo si aggiungono anche funzioni avanzate per il monitoraggio della salute. Sotto la scocca ci sono sensori che ti aiutano a monitorare costantemente i principali parametri vitali come la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Inoltre, ogni mattina ricevi un report che ti mostra come hai riposato durante la notte, la variabilità della frequenza cardiaca, il recupero dall’allenamento e tante altre informazioni utili.

Chiudiamo con qualche funzione utile nella vita di tutti i giorni. Con Smart Notification ricevi le notifiche dello smartphone direttamente sull’orologio, mentre con l‘app Garmin Pay puoi pagare la spesa o il conto al ristorante avvicinando semplicemente il polso al POS.

Garmin fenix 7S Pro Solar