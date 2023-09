Garmin fenix 6 Solar al minimo storico: l'offerta è strabiliante

Fonte foto: Garmin

A un prezzo così basso non lo si era mai visto negli ultimi mesi. E diventa subito un best-buy. Di cosa stiamo parlando? Del Garmin fenix 6 Solar, smartwatch super resistente dell’azienda statunitense, realizzato con materiali premium e pensato per un utilizzo outdoor. Lo puoi utilizzare per le escursioni, il trekking oppure i sport più avventurosi senza avere il timore di rovinarlo o di vedere qualche pezzo saltare in aria. Ma non solo. È anche in grado di raccogliere tantissimi dati avanzati che puoi studiare direttamente sull’app.

La notizia importante di oggi, però, è appunto il prezzo. Su Amazon lo trovi scontato del 35% e risparmi più di 250€ sul prezzo di listino. Uno sconto così non lo si vedeva da tantissimo tempo e lo fa diventare immediatamente un best-buy- Ma non finisce qui. Avete anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto e offerto direttamente da Amazon. Una promo così dura solitamente pochissimo tempo, quindi vi consigliamo di approfittarne immediatamente: non fatevi scappare questa super opportunità.

Garmin fenix 6 Solar: caratteristiche e funzionalità

Il Garmin fenix 6 Solar non è uno smartwatch come tutti gli altri e lo avrete capito. Le sue peculiarità sono principalmente due: è super resistente e soprattutto si ricarica con la luce solare. Infatti, sulla scocca dell’orologio smart è presente una particolare lente Power Glass che cattura i raggi del sole e li trasforma in energia supplementare per la batteria. In questo modo, l’autonomia può superare anche le due settimane, impostando anche la modalità di risparmio energetico che permette di disattivare sensori inutili e di aumentare la durata dell’autonomia. La robustezza, invece, è assicurata dai materiali di ottima qualità utilizzati per la scocca e dalla certificazione di grado militare: lo smartphone ha superato tutti i test per resistenza agli urti, cadute ed escursione termica.

Uno smartwatch pensato, quindi, per l’outdoor. E lo si intuisce anche da altre caratteristiche, come ad esempio le app che troviamo a bordo del Garmin fenix 6 Solar. Sono disponibili più di 20 app per lo sport, tra cui quella per lo sci alpinismo, la mountian bike e il surf. Per ognuna ci sono modalità di utilizzo speciali. Inoltre, per gli appassionati di allenamento per la forza funzionale, il cardio e lo yoga, sono disponibili anche dei brevi video animati che vengono mostrati sullo schermo da 1,2". Non manca il sensore GNSS che utilizza il GPS per avere sempre una geolocalizzazione super precisa.

Altrettanto valide le funzionalità per il monitoraggio della salute. Sotto la scocca ci sono sensori avanzati che monitorano la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno del sangue e altri dati molto utili tra cui l’acclimatamento, un fattore molto utile per coloro che amano l’alpinismo. Lo smartwatch, inoltre, analizza anche il tuo respiro e ti fornisce utili consigli su come migliorarlo.

Chiudiamo con alcune funzioni utili nella vita quotidiana. Smart Notification, ad esempio, permette di ricevere e-mail, notifiche di messaggi in entrata e tanto altro direttamente sull’orologio. Con l’app Garmin Pay, invece, puoi pagare in modalità contactless la spesa o il conto al ristorante.

Garmin fenix 6 Solar: offerta, prezzo e sconto Amazon

Un’offerta eccezionale da non farsi scappare per nessun motivo. Oggi troviamo il Garmin fenix 6 Solar a un prezzo di 486,82€, con uno sconto del 35% rispetto a quello consigliato. Si tratta del minimo storico degli ultimi mesi e di una delle migliori promo che possiate trovare sul web per un dispositivo di questo tipo. Basta pensare che il risparmio supera i 250€. Avete anche la possibilità di pagare in 5 rate da 97,37€ al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto e messo a disposizione da Amazon. La disponibilità dello smartwatch super resistente è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore. Con un’offerta così, è veramente complicato non acquistarlo.

