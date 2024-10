Garmin fenix 7, il prezzo crolla definitivamente: prezzo mai visto giusto

Fonte foto: Garmin

Questa nuova settimana di ottobre si apre con un’offerta che non si vedeva da molto tempo su Amazon e che riguarda il Garmin fenix 7, uno degli orologi premium più venduti in questo 2024. Il Garmin fenix 7 è il punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di un orologio versatile e che si adatta a qualsiasi situazione. Lo puoi utilizzare nella vita di tutti i giorni per tenere sotto controllo i principali parametri vitali, ma anche mentre fai trekking oppure sport avventurosi come surf o sci alpinismo. Uno smartwatch che non si rovina alla prima caduta e che è pensato per durare nel tempo.

Come anticipato all’inizio, da oggi il Garmin fenix 7 è nuovamente disponibile in offerta su Amazon con uno sconto anche molto interessante. Solo acquistandola oggi risparmi più di 160 euro grazie allo sconto del 27%. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e di una delle migliori opportunità della giornata per acquistare un orologio con queste caratteristiche così peculiari. Un orologio smart che assicura più funzionalità rispetto all’Apple Watch e al Galaxy Watch e disponibile a un prezzo molto interessante. Un’occasione che non devi farti sfuggire: l’offerta potrebbe terminare molto presto.

Da oggi il Garmin fenix 7 è disponibile su Amazon a un prezzo di 438,89 euro, con uno sconto del 27% rispetto a quello di listino. Per l’orologio super resistente si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo ed è tornato su Amazon dopo diverse settimane di indisponibilità. Il risparmio netto supera i 160 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. L’orologio è già disponibile per essere inviato e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni, mentre per effettuare il reso gratuito hai due settimane di tempo dalla consegna.

Garmin fenix 7: caratteristiche e funzionalità

Il Garmin fenix 7 rientra a pieno titolo nella categoria degli orologi super resistenti del produttore statunitense. Una categoria, quella degli smartwatch rugged, che ha conosciuto un grande successo negli ultimi anni e proprio grazie ai modelli di Garmin che assicurano un elevato grado di resistenza e funzionalità uniche.

Questo Garmin fenix 7 non tradisce le attese. È stato testato secondo gli standard militari USA e ha superato le prove di resistenza agli urti, alle cadute, agli sbalzi di temperatura ed è anche impermeabile. Il merito è di un display molto resistente da 1,3 pollici e a una cassa in polimeri fibrorinforzati. A questo aggiunge anche una batteria che assicura un’autonomia fino a 18 giorni con un utilizzo normale e dei pulsanti sulla scocca esterna quando non puoi utilizzare lo schermo touch per interagire con l’orologio.

Passando alle funzionalità, il Garmin fenix 7 è dotato di più di 30 profili sportivi pre-caricati, tra cui attività speciali come lo sci alpinismo, lo sci di fondo, la mountain bike e il surf. Per ognuno di questi sport "estremi" ci sono delle statistiche avanzate che puoi analizzare direttamente dall’app dello smartphone per migliorare le tue prestazioni. Non mancano gli allenamenti HIIT ad alta intensità. In base al tuo storico, l’orologio è anche in grado di suggerirti il tipo di allenamento fare in un determinato giorno. Per gli amanti della corsa, invece, ci sono una serie di strumenti che ti aiutano a preparare gare a livello agonistico come le mezze maratone. Non manca un chip GNSS che supporta i principali sistemi di geo-localizzazione (GPS, GLONASS e Galileo).

A tutte queste funzioni molto utili se ne aggiungono delle altre dedicate al monitoraggio della salute. I sensori presenti sotto la scocca monitorano in tempo reale i principali parametri vitali, come il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Al risveglio ricevi il report mattutino con alcune informazioni molto utili: una panoramica del sonno, il recupero dall’allenamento del giorno precedente, lo stato della variabilità cardiaca, le previsioni meteo e lo puoi personalizzare in base alle tue necessità.

Chiudiamo con un paio di funzioni utili nella vita di tutti i giorni. Collegandolo allo smartphone ricevi sul polso le notifiche dei messaggi e delle chiamate in entrata. Con l’app Garmin Pay puoi pagare il conto al ristorante o la spesa utilizzando direttamente l’orologio.

