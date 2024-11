Garmin fenix 7, con lo sconto Black Friday il prezzo è crollato

Fonte foto: Garmin

Entriamo ufficialmente nella settimana del Black Friday di Amazon, l’evento speciale che comincerà giovedì 21 novembre e avrà una durata di ben 10 giorni. Alcune promo, però, sono disponibili già in questi giorni e stanno andando letteralmente a ruba. Come ad esempio questa di cui vi parliamo oggi. Sul sito di e-commerce, infatti, è disponibile il Garmin fenix 7, orologio super resistente del brand statunitense, in offerta con uno sconto del 28% che fa scendere il prezzo al minimo storico e fai un ottimo affare. Il risparmio netto sfiora i 200 euro e acquisti un ottimo dispositivo: non a caso è il più venduto in queste ultime ore su Amazon.

Il Garmin fenix 7 è uno smartwatch versatile e che si adatta a diversi utilizzi. Ideale nella vita di tutti i giorni grazie ai sensori che monitorano costantemente e in tempo reale i tuoi parametri vitali. Allo stesso tempo è anche il compagno ideale per chi ama l’avventura: è costruito con materiali che lo rendono molto resistente e a bordo trovi app dedicate alle attività all’aperto come lo sci alpinismo, lo snowboard, la mountain bike e anche il surf (è impermeabile). La batteria non ti lascia di certo a piedi e con i suoi 18 giorni di autonomia è uno standard di riferimento nel settore.

Garmin fenix 7 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una promo da cogliere al volo. Da oggi trovi il Garmin fenix 7 in promo a un prezzo di 430,28 euro con un ottimo sconto del 28% rispetto a quello di listino. Per l’orologio del brand statunitense si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e non a caso è diventato in poche ore l’orologio smart più venduto nella sua categoria. Il risparmio netto è di quasi 200 euro e le qualità dello smartphone sono messe in evidenza dalle quasi 4.000 recensioni tutte positive. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che attivi in fase di check-out.

Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni, mentre il periodo per il reso gratuito è esteso fino al 15 gennaio 2025. Hai tutto il tempo per testarlo, oppure puoi anche decidere di comprarlo oggi e di regalarlo in vista del Natale.

Garmin fenix 7: la scheda tecnica

Il Garmin fenix 7 è uno dei migliori orologi che puoi acquistare oggi nella categoria degli smartwatch rugged, i dispositivi super resistenti e quasi indistruttibili. Una delle caratteristiche che lo rende peculiare è la sua resistenza alle cadute, ai graffi, agli sbalzi di temperatura che gli permette di superare i test di resistenza militari USA. Uno smartwatch che abbina alla forza anche un design che lo rende perfetto per la vita di tutti i giorni, grazie a un quadrante circolare e a uno schermo da 1,3 pollici ad alta luminosità. Sulla scocca trovi anche dei pulsanti fisici da utilizzare quando sei impossibilitato nel toccare il display touch.

Il Garmin fenix 7 fa la differenza con le sue funzioni innovative. Partiamo dal fatto che lo smartwatch di Garmin ti mette a disposizione più di 30 profili sportivi, tra cui tutte le attività più praticate, come ad esempio la corsa, il ciclismo e il nuoto. Per gli amanti dell’avventura, invece, ci sono sport come lo sci alpinismo, lo snowboard, la mountain bike e il surf. Per ognuno puoi raccogliere statistiche avanzate e utilizzarle per migliorare le tue performance. Se, invece, sei un appassionato della corsa, l’orologio ti aiuta a preparare gare amatoriali con programmi di allenamento personalizzati. Non manca un GPS con geolocalizzazione molto precisa e delle mappe dedicate agli escursionisti con i tracciati dei sentieri più battuti e frequentati.

A tutto questo si associa un set di sensori che tengono sotto controllo il tuo stato di saluto. L’orologio smart ti invia ogni mattina un report con la panoramica del sonno, il recupero dall’allenamento e lo stato della variabilità cardiaca. La frequenza cardiaca viene monitorata in tempo reale ventiquattro ore su ventiquattro, così come la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Per entrambi ricevi delle notifiche se l’orologio nota qualcosa di anomalo. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno e il rilevamento dell’idratazione.

Chiudiamo con qualche info utile. L’autonomia raggiunge fino un massimo di 18 giorni, uno dei valori più alti nel mercato. Collegando lo smartwatch allo smartphone ricevi le notifiche dei messaggi e delle chiamate direttamente sul polso. L’app Garmin Pay permette di pagare la spesa o il conto al ristorante direttamente dal polso.

