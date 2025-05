Garmin fenix 7, prezzo crollato: sconto mai visto prima

Il Garmin fenix 7 è in offerta con uno sconto del 36% e risparmi più di 200 euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Super resistente e perfetto per chi ama l'avventura.

Un’offerta speciale per uno smartwatch veramente speciale. Da oggi su Unieuro è disponibile in promo al prezzo più basso di sempre il Garmin fenix 7, orologio smart che si contraddistingue per una caratteristica unica: è (quasi) indistruttibile. Lo smartwatch rientra nella nicchia degli orologi rugged in grado di resistere agli sbalzi di temperatura, alle cadute, ai graffi ed è anche impermeabile. Il Garmin fenix 7 è progettato per gli amanti dell’avventura e degli sport all’aperto, essendo dotato di più di 30 app per gli allenamenti, tra cui attività come il surf, la mountain bike e gli sport in montagna.

Oggi, però, non siamo qui nel tessere le qualità dell’orologio di Garmin, bensì per parlare dell’offerta eccezionale disponibile su Unieuro. Sul sito della catena di elettrodomestici e prodotti tech è stato lanciato un evento imperdibile: tantissimi dispositivi disponibili sottocosto e al minimo storico. E tra questi c’è anche il Garmin fenix 7 disponibile con uno sconto del 36% che fa risparmiare ben 220 euro rispetto a quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero utilizzando il servizio di PayPal o di Klarna. Non lasciarti scappare questa promo imperdibile.

Garmin fenix 7: prezzo, offerta e sconto Unieuro

Con la settimana del sottocosto Unieuro il prezzo del Garmin fenix 7 crolla al minimo storico. Da oggi e solo per pochissimi giorni l’orologio di Garmin è disponibile con uno sconto del 36% che fa crollare il prezzo a 379,90 euro, minimo storico sul sito di e-commerce e tra i migliori prezzi di tutto il web. Acquistandolo oggi risparmi ben 220 euro e fai un super affare.

Unieuro offre anche dei vantaggi ulteriori: puoi acquistarlo online e ritirarlo comodamente in negozio, oppure farselo spedire a casa e riceverlo nel giro di un paio di giorni. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate da 126,63 euro utilizzando PayPal oppure Klarna. Non farti scappare questa occasione: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Garmin fenix 7: le caratteristiche tecniche

Tra gli smartwatch rugged il Garmin fenix 7 è tra i migliori che puoi acquistare oggi, grazie soprattutto all’offerta Unieuro che rende il rapporto qualità-prezzo imbattibile. L’azienda statunitense ci ha oramai abituato ad orologio dalle caratteristiche speciali e questo Garmin fenix 7 non tradisce le attese.

L’orologio è dotato di un display da 1,3 pollici con una luminosità elevata e di una cassa in polimeri fibrorinforzati che gli permette di superare i test miliatri USA per la resistenza. Non ha problemi con gli sbalzi di temperatura, resiste alle cadute, agli urti ed è anche impermeabile. Sulla scocca sono presenti anche dei pulsanti fisici per accedere alle funzioni più importanti quando non puoi interagire con lo schermo touch.

Il Garmin fenix 7 è un orologio progettato per chi ama fare sport e le avventure all’aperto. A bordo sono presenti più di 30 app dedicate agli sport più vari: oltre alla classica corsa, trovi la mountain bike, il surf, lo sci alpinismo, lo sci di fondo e tanto altro. Oltre a raccogliere dati sull’andamento degli allenamenti, puoi analizzare anche statistiche avanzate che ti aiutano a migliorare le performance giorno dopo giorno. Non mancano gli allenamenti a intervalli ad alta intensità (HIIT). Ricevi consigli sugli allenamenti giornalieri ed è anche in grado di calcolare le previsioni di gara in base allo storico dei dati raccolti. Il GPS ad alta precisioni geolocalizza la tua posizione nel giro di pochissimi secondi.

A tutte queste funzioni dedicate allo sport è abbinato anche un monitoraggio avanzato e continuo del proprio stato di salute. Ogni mattina ricevi un report con la panoramica del riposo, il recupero dall’allenamento e lo stato della variabilità cardiaca. Puoi controllare in tempo reale il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Lo smartwatch è utile anche nella vita di tutti i giorni. Ad esempio, con Garmin Pay puoi pagare in modalità contacless la spesa o il conto al ristorante senza dover tirare fuori la carta di credito, mentre la funzione Smart Notification ti permette di ricevere direttamente sul polso le notifiche più importanti dello smartphone. Chiudiamo con l’ottima batteria che assicura un’autonomia fino a 18 giorni con un utilizzo normale. Ti dimenticherai di doverlo ricaricare.

