Garmin fenix 7S, il prezzo crolla al minimo storico: sconto esagerato

Gli smartwatch super resistenti sono una delle ultime frontiere nel settore dei dispositivi indossabili. Sempre più aziende stanno lanciando i loro dispositivi, ma ce ne è una che prima di tutti ha creduto in questo settore: Garmin. E non a caso gli orologi super resistenti del produttore statunitense sono tra i più apprezzati sul mercato. Non è un caso che quando li trovi in offerta diventano i più venduti su Amazon. È quello che accade oggi con il Garmin fenix 7S, orologio smart top di gamma disponibile in offerta con uno sconto del 28% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 170 euro su quello di listino.

Cosa rende così speciale il Garmin fenix 7S? In primis la possibilità di utilizzarlo in ogni momento della giornata. Ha superato i test militari USA per la resistenza e non soffre gli sbalzi di temperatura. Schermo molto luminoso che mostra tutte le statistiche principali, dall’orario, i passi effettuati fino agli indicatori avanzati che si attivano quando inizi l’attività fisica. A proposito di attività fisica, puoi scegliere tra più di 30 app sportive, con alcune di livello professionale. A tutto questo si aggiunge anche un monitoraggio avanzato della salute. Insomma, un orologio completo che a questo prezzo diventa un vero best-buy.

Garmin fenix 7S: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è molto vantaggiosa, soprattutto per uno degli orologi più venduti e cercati nella propria categoria. Il Garmin fenix 7S è disponibile su Amazon a un prezzo di 430 euro con uno sconto di ben il 28% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 170 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out. Ti consigliamo di approfittarne subito: solitamente l’orologio va sold-out in fretta.

La disponibilità dello smartwatch è immediata e lo puoi ricevere a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando viene effettuato l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo, ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo dispositivo.

Garmin fenix 7S: le caratteristiche tecniche

Il costo lo lascia intendere: il Garmin fenix 7S è a tutti gli effetti un orologio intelligente top di gamma. A differenza di molti altri dispositivi indossabili disponibili sul mercato, ha funzionalità esclusive e soprattutto è costruito con materiali molto resistenti. Una delle caratteristiche che lo rendono unico, infatti, è la grande robustezza: l’orologio rispetta gli standard militari USA e resiste alle variazioni di temperatura, agli impatti ed è anche impermeabile. Oltre a un ampio schermo touch, sulla cassa sono presenti anche dei tasti fisici che ti aiutano a interagire velocemente con le app e con gli strumenti presenti sull’orologio.

A proposito di app, il Garmin fenix 7S ne offre più di trenta dedicate allo sport. Trovi davvero di tutto, dalla corsa, al ciclismo, fino ad attività più estreme come lo sci alpinismo, lo snowboard, la mountain bike e il surf. Per ciascuna puoi raccogliere statistiche avanzate e analizzarle per migliorare le tue prestazioni. Per i runner ci sono degli strumenti specifici che ti aiutano a preparare gare amatoriali. Non manca un GPS molto preciso grazie al supporto ai principali sistemi di navigazione satellitare (GPS, GLONASS e Galileo).

A tutto questo si aggiungono i sensori che monitorano costantemente il tuo stato di salute, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. L’orologio ti invia anche un report mattutino con una panoramica del sonno, il recupero dall’allenamento e lo stato della variabilità della frequenza cardiaca. Puoi decidere di aggiungere anche altre informazioni, come ad esempio il meteo. Per le donne è presente anche il monitoraggio del ciclo mestruale.

Concludiamo con un paio di strumenti utili. Notifiche intelligenti ti mostra sul polso le notifiche che ricevi sullo smartphone, mentre con l’app Garmin Pay puoi pagare la spesa o il conto al ristorante avvicinando semplicemente l’orologio intelligente al POS.

