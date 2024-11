Garmin fenix 7s, il prezzo è in picchiata: sconto mai visto prima

Da oggi trovi il Garmin fenix 7S in offerta con uno sconto del 30% e lo puoi anche pagare a rate. Indistruttibile, resistente all'acqua e con tante modalità di allenamento. Affare per tutti

Gli smartwatch rugged, cioè quegli orologi smart molto resistenti e prodotti con materiali speciali, stanno conquistando sempre più spazio in questi ultimi anni. Il merito è anche di aziende come Garmin che hanno puntato molto su questo settore e hanno lanciato diversi prodotti interessanti. In questa categoria rientra sicuramente il Garmin fenix 7S, orologio super resistente che oggi troviamo in offerta su Amazon con uno sconto di ben il 30% e al prezzo più basso di sempre. Il risparmio è davvero ottimo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate.

Il Garmin fenix 7S è uno smartwatch buono per tutte le stagioni e per tutte le occasioni. Lo puoi utilizzare mentre ti alleni o quando vai a fare un’escursione in montagna, ma anche nella vita di tutti i giorni grazie alle tante funzioni utili e al monitoraggio continuo della salute. Grazie ai tanti profili sport precaricati puoi tenere sotto controllo diversi indicatori sintetici che ti aiutano a capire come ti stai allenando e come migliorare. Non manca un GPS ad alta precisione che ti geolocalizza nel giro di pochissimi secondi.

Garmin fenix 7S: prezzo, offerta e sconto Amazon

È uno dei migliori affari che puoi fare oggi. Su Amazon trovi il Garmin fenix 7S in promo a un prezzo di 420,29 euro, con uno sconto di ben il 30% rispetto a quello di listino. Il risparmio sul prezzo consigliato sfiora i 200 euro e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Nota molto interessante: per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025. Quindi puoi acquistarlo oggi in vista del Natale. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che attivi in fase di check-out.

Garmin fenix 7S: la scheda tecnica

Il prezzo lo fa intuire: il Garmin fenix 7S è in tutto e per tutto uno smartwatch premium. Rispetto a tanti altri wearable disponibili sul mercato, ha funzionalità uniche e soprattutto è realizzato con materiali molto resistenti. Una delle caratteristiche che lo rendono unico, infatti, è la grande resistenza: l’orologio è stato testato secondo gli standard militari USA e resiste agli sbalzi termici, agli urti ed è anche impermeabile. Oltre a un ampio schermo touch, sulla scocca sono presenti anche dei pulsanti fisici che ti aiutano a interagire velocemente con le app e con gli strumenti presenti sull’orologio.

A proposito di app, il Garmin fenix 7S offre più di 30 app per lo sport. Trovi veramente di tutto, dalla corsa, la ciclismo, fino ad attività più estreme come lo sci alpinismo, lo snowboard, la mountain bike e il surf. Per ognuna puoi raccogliere statistiche avanzate e studiarle per migliorare le proprie performance. Per i runner ci sono degli strumenti ad hoc che li aiutano a preparare gare amatoriali. Non manca un GPS molto preciso grazie al supporto ai principali sistemi di navigazione satellitare (GPS, GLONASS e Galileo).

A tutto questo si aggiungono i sensori che monitorano costantemente il tuo stato di salute, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. L’orologio ti invia anche un report mattutino con una panoramica del sonno (presente un monitoraggio preciso che ti mostra come hai riposato la notte), il recupero dall’allenamento e lo stato della variabilità della frequenza cardiaca. Puoi decidere di aggiungere anche altri info, come ad esempio il meteo. Per le donne è presente anche il monitoraggio del ciclo.

Chiudiamo con un paio di strumenti utili. Smart Notification ti mostra sul polso le notifiche che ricevi sullo smartphone, mentre con l’app Garmin Pay puoi pagare la spesa o il conto al ristorante avvicinando semplicemente lo smartwatch al POS.

