Garmin fenix 7S, prezzo crollato definitivamente: lo sconto è esagerato

Fonte foto: Garmin

Per diventare in pochissime ore l’orologio smart più venduto su Amazon bisogna avere delle qualità uniche e il Garmin fenix 7S le ha tutte. Il merito è in primis dell’offerta disponibile al Prime Day: solo per oggi (la promo scade questa sera alle ore 23:59) lo trovi con uno sconto del 34% che ti fa risparmiare più di 200 euro sul prezzo di listino. Ma la promo non finisce qui: puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Gli altri motivi per cui il Garmin fenix 7S è diventato l’orologio più venduto del momento riguardano le sue caratteristiche tecniche. Stiamo parlando, infatti, di uno smartwatch completo e con pochi eguali sul mercato. Realizzato con materiali super resistenti che lo rendono inscalfibile e anche impermeabile, tante modalità di allenamento e un monitoraggio continuo e avanzato della salute e del sonno. Insomma, un orologio che puoi utilizzare in qualsiasi situazione senza avere la paura di rovinarlo o di ritrovarsi con un dispositivo non adeguato.

Garmin fenix 7S

Tutte le offerte disponibili per il Prime Day 2024 sono riservate agli utenti Prime: se ancora non siete iscritti potete farlo subito approfittando della promo gratuita di 30 giorni. Potete disdire in qualsiasi momento e non c’è nessun obbligo di rinnovo. Per abbonarti gratis ad Amazon Prime basta cliccare su questo link.

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona:

Garmin fenix 7S: prezzo, offerta e sconto Prime Day

Prezzo crollato per il Garmin fenix 7S. Grazie allo sconto del Prime Day lo trovi a un prezzo di 396,99 euro, il più basso mai registrato sul sito di e-commerce. Diventa un vero best seller e lo puoi anche pagare in 5 rate da 79,40 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il risparmio netto è di 200 euro rispetto a quello di listino. La disponibilità è immediata, ma per la consegna devi aspettare qualche giorno. Ti consigliamo di approfittarne subito, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Per il reso gratuito hai a disposizione ben 14 giorni di tempo.

Garmin fenix 7S

Garmin fenix 7S: le funzionalità e le caratteristiche tecniche

Soffermarsi su un singolo aspetto e mettere da parte le altre caratteristiche sarebbe un grosso errore. In questo Garmin fenix 7S tutto è importante, a partire dai materiali con cui è realizzato. La cassa in polimeri fibrorinforzati lo rende resistente a qualsiasi tipologia di caduta o graffio, tanto da aver superato i test militari USA sulla resistenza. Inoltre, non lo scalfiscono nemmeno gli sbalzi di temperatura e l’acqua (è impermeabile e lo puoi utilizzare tranquillamente in piscina o al mare). Passando alle caratteristiche tecniche, lo schermo è da 42 mm e il display touch è molto luminoso. Sulla scocca sono presenti anche dei tasti fisici per interagire con le funzionalità quando si hanno le mani impegnati.

Uno dei punti forti di questo dispositivo sono le funzioni dedicate allo sport. A bordo trovi più di 30 modalità sportive, tra cui tutte quelle più praticate. A renderlo unico, però sono le app dedicate alla mountain bike, allo sci di fondo, allo sci alpinismo e al surf. Per ognuna sono disponibile delle statistiche avanzate e delle funzioni ad hoc che utilizzando anche il chip GNSS integrato sotto la scocca. Avere il Garmin fenix 7S al polso è come avere sempre al proprio fianco un coach pronto a fornirti consigli utili e a spronarti a dare il meglio. Per gli amanti dell’attività fisica ci sono anche gli allenamenti ad alta intensità.

A tutto questo è associato anche un sistema avanzato per il monitoraggio della salute. I sensori presenti sotto la scocca ti aiutano a tenere sotto controllo la frequenza cardiaca in tempo reale e ti avvisano se notano qualche dato anomalo. Presente anche il monitoraggio del sonno con un report che ti mostra come hai riposato durante la notte. Ricevi anche un report mattutino che ti mostra una panoramica del sonno, il recupero dall’allenamento, lo stato della variabilità della frequenza cardiaca e il meteo. Lo puoi anche personalizzare in base alle tue necessità.

La batteria assicura un’autonomia di circa 11 giorni e varia in base all’utilizzo che ne fai. Collegando lo smartwatch con lo smartphone ricevi le notifiche direttamente sul polso, mentre con l’app Garmin Pay puoi anche pagare il conto al ristorante utilizzando direttamente l’orologio.

Garmin fenix 7S