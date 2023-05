Garmin Forerunner 55, lo smartwatch per la corsa costa pochissimo

Gli smartwatch nascono per un motivo ben preciso: avere al polso non solo un semplice orologio, ma un dispositivo completo che, oltre a segnalare l’orario, tenga sotto controllo diversi parametri, dalla salute fino all’attività fisica. Con il passare degli anni il settore si è iper-specializzato e come normale che sia sono apparsi sul mercato smartwatch che puntano su un aspetto specifico. Gli sportwatch, come si può intuire dal nome, sono wearable per gli amanti dell’attività fisica, con funzionalità specifiche e offrono la possibilità di analizzare statistiche avanzate.

Tra i tanti sportwatch disponibili sul mercato, oggi troviamo in offerta il Garmin Forerunner 55, orologio per gli amanti della corsa e con tante funzionalità per lo sport. Orologio top che oggi troviamo un super prezzo grazie allo sconto del 34% che lo fa scendere al minimo storico. Lo si paga poco più di 130€, un prezzo da vero best-buy, considerando soprattutto l’affidabilità del dispositivo e quanto mette a disposizione. Se eravate alla ricerca di un dispositivo di questo genere, non fatevi scappare questa opportunità.

Garmin Forerunner 55

Garmin Forerunner 55: scheda tecnica e funzionalità

Il nome fa già intuire quale è lo scopo principale del Garmin Forerunner 55: offrire le migliori funzionalità possibili agli amanti della corsa e dell’attività fisica in generale. Pensare, però, che l’orologio sia pensato solamente per loro è un grosso errore: si tratta, infatti, di un dispositivo super versatile e utile nella vita di tutti i giorni. Collegandolo con lo smartphone permette di ricevere notifiche direttamente sul polso e di gestire diverse funzionalità.

L’orologio ha delle dimensioni compatte ed è anche molto leggero, tutte caratteristiche pensate per i runner. Le funzionalità offerte sono veramente tante: puoi monitorare ogni giorno i progressi effettuati e lo sportwatch ti fornisce anche dei suggerimenti sugli allenamenti quotidiani da svolgere, anche in base a quanto si è recuperato rispetto al giorno precedente. Si ha a disposizione anche un coach personale (intelligenza artificiale) che ti sprona sempre a dare il meglio. I profili sport precaricati sono tanti e coprono tutte le principali attività sportive, dal nuoto in piscina fino agli allenamenti HIIT. Da non sottovalutare la presenza del GPS integrato che permette di ricevere statistiche precise in base al percorso effettuato.

L’analisi sportiva è affiancata anche dal monitoraggio della salute. I sensori integrati sotto la scocca tengono sotto controllo il battito cardiaco e rilevano anche il modo di respirare durante la giornata. Non manca il rilevamento dello stress e anche il monitoraggio dell’energia Body Battery che misura i livelli di energia del tuo corpo per sapere quando è il momento migliore per allenarsi e riposarsi. Per le donne c’è anche il monitoraggio del ciclo mestruale.

Con un utilizzo normale lo smartwatch assicura un’autonomia di due settimane, ma varia in base all’utilizzo che se ne fa. Collegandolo allo smartphone è possibile ricevere le notifiche sul polso.

Garmin Forerunner 55 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta top per il Garmin Forerunner 55. Lo sportwatch dell’azienda statunitense è disponibile su Amazon con uno sconto del 34% e si risparmiano quasi 70€ sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico e di una delle migliori promo che possiate trovare sul web. C’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero da 26,58€ utilizzando il servizio di Amazon disponibile in pagina. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Lo puoi provare con tutta calma: per il reso gratuito hai 30 giorni di tempo.

