Garmin, lo smartwatch per gli sportivi al minimo storico: sconto speciale Amazon

Da oggi trovi il Garmin Forerunner 55 in promo con uno sconto del 30% e risparmi decine di euro. Tante funzionalità avanzate per la salute e gli allenamenti. Un affare per tutti.

Garmin in questi anni è diventata una delle aziende leader nel settore degli smartwatch e il merito è dei tanti modelli con funzioni avanzate lanciate in questi anni. Il brand statunitense ha costruito le proprie fortune sugli orologi rugged, smartwatch molto resistenti e pensati per coloro che amano le avventure all’aperto, e sugli sportwatch che, come si può intuire, sono orologi dedicati agli appassionati dello sport. E il Garmin Forerrunner 55 rientra esattamente in questa seconda categoria. Si tratta di un orologio versatile, adatto alla vita di tutti i giorni, ma con funzioni avanzate che ti aiutano a monitorare gli allenamenti e a migliorare giorno dopo giorno.

Lo smartwatch è oggi il protagonista di una delle migliori promo disponibili su Amazon e lo trovi con uno sconto del 30% che fa risparmiare decine di euro e approfitti del minimo storico. Lo paghi un prezzo alla portata di tutti e acquisti uno sportwatch con pochi rivali sul mercato. Non farti sfuggire questa opportunità: la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Garmin Forerunner 55: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Garmin Forerunner 55 è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo di soli 139 euro grazie allo sconto del 30%. Una spesa alla portata di tutti per uno smartwatch con tante funzioni utili. Il risparmio netto è di 60 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartwatch di Garmin è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione ben 30 giorni di tempo in modo da testare tutte le funzioni di questo ottimo wearable.

Garmin Forerunner 55: caratteristiche tecniche e funzionalità

Il Garmin Forerunner 55 è uno sportwatch essenziale per chi ama correre e allenarsi, offrendo un mix perfetto di funzionalità avanzate e praticità d’uso. Questo orologio per gli sportivi è molto leggero ed è dotato di un display transflettivo MIP da 1.04 pollici, leggibile anche sotto la luce diretta del sole, e una notevole autonomia che raggiunge le due settimane con un utilizzo normale.

Supporta i sistemi di geolocalizzazione GPS, GLONASS e Galileo per un tracciamento preciso, e offre il monitoraggio della frequenza cardiaca al polso, allenamenti quotidiani suggeriti basati sul recupero e sul livello di forma, e la funzione Garmin Coach per piani personalizzati. Puoi scegliere tra diverse modalità sportive, e per ognuna raccogli statistiche avanzate che puoi analizzare per capire come migliorare.

Tra le sue caratteristiche spiccano anche PacePro™ per la strategia di gara, profili sport precaricati per corsa, ciclismo e nuoto (con resistenza all’acqua fino a 50 metri), oltre a un monitoraggio completo del benessere con Body Battery™, rilevamento dello stress, della respirazione e del sonno, e il tracciamento del ciclo mestruale.

Chiudiamo con alcune funzioni extra che lo rendono completo e utile anche nella vita di tutti i giorni. Smart Notification permette di connettere l’orologio allo smartphone e di ricevere le notifiche direttamente sul polso, mentre le funzioni di sicurezza e rilevamento incidenti garantiscono maggiore tranquillità durante l’attività fisica.

