Garmin, lo smartwatch per lo sport al minimo storico: sconto speciale su Amazon

Il Garmin Forerunner 55 è disponibile in offerta con uno sconto del 36% e risparmi decine di euro. Pensato per gli amanti della corsa, ti aiuta a migliorare nel tempo con allenamenti mirati.

Fonte foto: Garmin

Garmin è un punto di riferimento nel mondo degli smartwatch e il merito è dei tanti dispositivi lanciati negli ultimi anni che si adattano alle diverse esigenze. Il brand statunitense, infatti, non realizza solo orologi super resistenti per gli appassionati delle avventure all’aperto, ma anche sportwatch per chi ama allenarsi e soprattutto correre. Come ad esempio il Garmin Forerunner 55, orologio smart che, come si può intuire dal nome, è pensato per i runner e per chi vuole preparare corse amatoriali (5 chilometri, 10 chilometri e mezza maratona). Un orologio dotato di tante funzionalità avanzate che ti permettono di migliorare le tue prestazioni giorno dopo giorno e avere anche il supporto di un coach sempre a tua disposizione.

Da oggi il Garmin Forerunner 55 è anche disponibile in offerta su Amazon con uno sconto eccezionale. Infatti, lo trovi con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi decine di euro. Lo paghi veramente poco e approfitti di una super promo. Ti consigliamo di approfittarne subito: l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Garmin Forerunner 55

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Garmin Forerunner 55: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta irrinunciabile per il Garmin Forerunner 55. Lo smartwatch per gli sportivi dell’azienda statunitense è disponibile a un prezzo di soli 128,99 euro grazie allo sconto del 36%. Approfitti del minimo storico e risparmi più di 70 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dell’orologio è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove viene effettuato l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo da quando ti viene consegnato, in modo da testare tutte le funzionalità. Difficilmente resterai deluso da questo ottimo orologio Garmin.

Garmin Forerunner 55

Garmin Forerunner 55: caratteristiche e funzionalità

Il Garmin Forerunner 55 è la soluzione ideale per gli appassionati della corsa e dello sport in generale. Uno sportwatch completo, compatto e molto leggero da indossare, perfetto per le sessioni prolungate di allenamento. Una soluzione che, come abbiamo già visto, è anche economica.

Per descrivere questo orologio bisogna partire assolutamente dalle funzionalità offerte. Lo sportwatch è dotato di un chip GPS che rileva la tua posizione in pochissimi secondi e ti mostra statistiche precise tra cui la distanza, il passo e l’AutoLap. Confrontando i valori giorno dopo giorno puoi capire dove migliorare e dove intensificare lo sforzo. Con il Garmin Forerunner 55 hai a disposizione anche il Garmin Coach, un set di allenamenti pensati da coach professionistici e che si adattano ai tuoi risultati. Inoltre, ogni giorni ricevi dei suggerimenti sugli allenamenti da fare in base alle tue prestazioni.

L’orologio smart è dotato anche di sensori avanzati per il monitoraggio dei principali parametri vitali, come ad esempio la frequenza cardiaca al polso, utilissima da avere sotto controllo durante lo sforzo e gli allenamenti. Non manca il rilevamento dello stress e per le donne c’è anche il monitoraggio del ciclo.

Chiudiamo con qualche info utile. Collegando l’orologio allo smartphone tramite Smart Notification ricevi le notifiche più importanti direttamente al polso. La batteria, invece, ha una durata massima di quattordici giorni con un utilizzo normale.

Garmin Forerunner 55