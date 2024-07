Fonte foto: Garmin

Gli smartwatch sono compagni di allenamento perfetti per chi ama praticare sport, soprattutto all’aria aperta. La maggior parte di questi dispositivi include infatti funzionalità come contapassi o monitoraggio del battito cardiaco, senza contare la possibilità di visualizzare le notifiche o rispondere alle chiamate senza dover utilizzare lo smartphone.

Tra i migliori modelli di smartwatch dedicati agli sportivi non si può non citate il Garmin Forerunner 255. Si tratta di un device leggero, che offre molteplici modalità di allenamento, permette di analizzare le proprie prestazioni atletiche, impostare diversi profili a seconda dello sport e ottenere consigli per raggiungere i propri obiettivi in modo efficace.

Garmin Forerunner 255 è uno dispositivo di fascia medio-alta, con un prezzo di 349 euro. Tuttavia, grazie ad una recente offerta su Amazon, questo smartwatch è disponibile con un incredibile sconto del 26%, con un risparmio di quasi 100 euro sul prezzo originario.

Garmin Forerunner 255: caratteristiche tecniche

Lo smartwatch Garmin Forerunner 255 è dotato di un display da 1,3 pollici con 260×260 pixel e vetro antiriflesso con Gorilla Glass 3. Il cinturino è in silicone in modo da essere resistente al sudore. Inoltre, ha un peso di soli 49 grammi, in modo che sia leggero da portare al polso.

Questo device offre svariate funzionalità premium dedicate al mondo dello sport. È infatti possibile scegliere tra oltre 30 attività integrate, come triathlon, nuoto, corsa, bike e non solo. Se ci si allena per una gara, come ad esempio una maratona, lo smartwatch offre anche consigli, esercizi giornalieri personalizzati e previsioni sui tempi di gara. I piani di allenamento includono programmi specifici, con indicazioni utili che si adattano ai propri obiettivi.

Ogni mattina, Garmin Forerunner 255 fornirà un report in cui sarà possibile visualizzare dati relativi al sonno, alla variabilità della frequenza cardiaca (grazie alla tecnologia FirstBeat Analytics) e alle condizioni meteo. Tale report sarà comunque personalizzabile.

Per gli amanti della corsa, questo dispositivo è in grado di misurare le metriche della corsa tra cui cadenza, lunghezza del passo, tempo di contatto con il suolo ecc. Utilizzando l’app Garmin Connect è invece possibile scoprire nuovi itinerari da esplorare. Inoltre, Garmin permette anche di combinare il proprio allenamento con altre attività, come cardio, yoga e pilates in modo gratuito.

Garmin Forerunner 255 offre anche altre funzionalità interessanti, come il controllo dei livelli di energia, i riposi diurni, la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno, il rilevamento dello stress e il monitoraggio della salute femminile. In quest’ultimo caso, grazie all’app Garmin Connect è possibile monitorare il ciclo mestruale e la gravidanza. Non mancano altre funzionalità utili, come il pagamento contactless, le notifiche smart, il rilevamento incidenti e live track, che permettono di inviare la posizione ai propri contatti ecc.

Infine, Garmin è dotato di tecnologia GPS, Galileo e GLONASS, connettività Bluetooth, ANT+ e Wi-Fi e include una batteria con autonomia fino a 14 ore in modalità smartwatch standard e fino a 30 ore in modalità GPS.

Garmin Forerunner 255: l’offerta su Amazon

Il Garmin Forerunner 255 è uno smartwatch dedicato a chi vuole ottenere il massimo dai propri allenamenti. Come accennato, il prezzo originario di questo dispositivo è di 349,99 euro. Su Amazon è però disponibile con uno sconto di 90 euro, ovvero all’incredibile prezzo di 249 euro. Si tratta di una promozione imperdibile se si vuole acquistare uno smarwatch ricco di funzionalità, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

