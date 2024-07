Gira in rete un nuovo video fake in cui una finta Giorgia Meloni invita gli italiani a investire in una fantomatica piattaforma: statene alla larga, è una colossale bufala svuota conto

L’industria del cybercrimine è stata tra le prime a capire le potenzialità dell’intelligenza artificiale e le ha unite alle sue, ormai solide, competenze di ingegneria sociale per creare un mix micidiale di strumenti utili a mettere a segno sofisticate truffe online. Grazie alla nuova intelligenza artificiale generativa è sempre più economico, ad esempio, creare video “deepfake“, cioè video in cui si vede un protagonista che fa e che dice cose che, in realtà, non ha mai né detto né fatto.

La protagonista di uno degli ultimi video truffa deepfake che sta circolando in questi giorni è la presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Il video in questione va e viene dai circuiti pubblicitari online più diffusi, perché quando viene intercettato viene poi bloccato, ma puntualmente ritorna. Vi può capitare, così, di vedere una finta Giorgia Meloni che vi invita a investire i vostri soldi su una fantomatica, miracolosa, piattaforma di trading.

Il video truffa con Giorgia Meloni fake

Grazie ai nuovi strumenti messi a disposizione dall’AI i truffatori hanno realizzato un video in cui una finta Giorgia Meloni invita gli italiani a investire il proprio denaro tramite una nuova piattaforma.

Tale piattaforma, dice la Meloni nel video truffa, è stata creata direttamente dal Governo per sfruttare gli alti rendimenti del trading del petrolio, il cui prezzo è schizzato alle stelle a causa della guerra in Ucraina. Per rendere più credibile la bufala, inoltre, la finta Meloni afferma che l’investimento sarebbe in azioni ENI, non direttamente in petrolio.

La parte deepfake del video è integrata da grafiche e foto reali della Meloni, utilizzate senza alcun permesso dai truffatori, e da informazioni come

Più di 50 mila italiani comuni hanno iniziato con 250 euro e ora guadagnano fino a 1000 euro al giorno

Inutile precisare che nulla di tutto ciò che viene mostrato e detto nel video corrisponde a realtà: il Governo italiano non ha mai creato alcuna piattaforma speculativa, l’ENI non sta speculando sul prezzo del petrolio post Ucraina, Giorgia Meloni non ha mai girato alcun video di questo tipo.

E’ tutto falso, insomma, ma per molti è abbastanza credibile perché il video è fatto tecnicamente abbastanza bene, la voce della finta Meloni è identica a quella Meloni vera e, se proprio vogliamo trovare un campanello d’allarme, la sincronizzazione del labiale non è perfetta. Ma bisogna farci caso.

Meloni vittima dei deepfake

Come tutte le persone famose e con un largo seguito, anche Giorgia Meloni è spesso protagonista a sua insaputa, e suo malgrado, di video fake. Era già successo altre volte, ad esempio ad aprile di quest’anno con un altro video in cui una finta Giorgia Meloni spiegava ad un finto Enrico Mentana, a TG La7, il funzionamento di un finto programma nazionale per un reddito mensile agli italiani, finanziato con i fondi sequestrati alla Russia.

Già il fatto che la Meloni fosse da Mentana avrebbe dovuto far capire a tutti che si trattava di una colossale bufala deepfake.