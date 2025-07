Poste Italiane ha avviato il rilascio di una nuova app unificata che sostituisce le app precedenti: ecco come funziona e come utilizzarla

Fonte foto: T. Schneider / Shutterstock.com

Il mese di luglio 2025 è iniziato con una grande novità per Poste Italiane, azienda sempre più di riferimento per gli utenti italiani grazie al ricco catalogo di servizi offerti, come conti, carte di pagamento, prodotti assicurativi, servizi di telefonia mobile e fissa, forniture di luce e gas e, naturalmente, servizi postali e la possibilità di registrare lo SPID.

I clienti Poste potranno ora sfruttare la nuova app unificata “Poste Italiane” che prende il posto delle app BancoPosta e Postepay, con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente migliore. L’applicazione è in fase di rilascio in queste ore. I clienti Poste hanno la possibilità di utilizzare l’applicazione per accedere a tutti i servizi proposti dall’istituto. Andiamo a scoprire come funziona e come usare l’app.

Come funziona l’app Poste Italiane

Gli utenti Poste Italiane possono accedere alla nuova app utilizzando le stesse credenziali normalmente utilizzate su poste.it oppure per le app BancoPosta e Postepay. Non è necessario, quindi, creare un nuovo account per sfruttare l’app.

Tramite l’applicazione è possibile gestire il proprio conto BancoPosta oppure le Carte Postepay oltre che effettuare pagamenti (bollo auto e moto, pagamento PagoPA e bollettini). Da segnalare anche la possibilità di accedere ai servizi di risparmio, con i Libretti, i Buoni fruttiferi postali e i Depositi Supersmart.

A disposizione degli utenti, inoltre, ci sono anche altri servizi. L’app Poste Italiane, infatti, consente di attivare e gestire vari prodotti assicurativi, come la polizza auto e le polizze di investimento. In aggiunta, è possibile gestire e monitorare i servizi di telefonia, sia per la telefonia mobile, con PosteMobile, che per quella fissa, con il brand PosteCasa.

Sempre tramite l’applicazione si può accedere alle forniture luce e gas, settore in cui Poste Italiane è presente con il brand Poste Energia. Non mancano, inoltre, i servizi postali con la possibilità anche di inviare raccomandate e organizzare l’invio di pacchi.

La nuova app di Poste Italiane consente anche di prenotare un appuntamento in Ufficio Postale, in modo da ridurre i tempi di attesa. C’è anche una sezione dedicata al cashback ed è possibile accedere a Pwallet, un portafoglio digitale dove salvare i dati dei documenti, le carte di pagamento, le carte fedeltà e altro ancora.

Come installare l’app Poste Italiane

La nuova app Poste Italiane, come sottolineato in apertura, è in fase di rilascio. Per installare e utilizzare l’app, quindi, è sufficiente accedere al Google Play Store su smartphone e tablet Android e all’App Store su iPhone e iPad. Completata l’installazione, bisognerà effettuare il login con il proprio account. C’è anche la possibilità di effettuare il login con il proprio SPID Poste.