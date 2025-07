Amazon, questi sono gli smartphone da compare oggi: 80% di sconto

Fonte foto: leungchopan/123RF.com

Ci sono dei giorni in cui su Amazon è possibile fare dei grandissimi affari per alcuni dei dispositivi più ricercati e desiderati. Ma bisogna rispettare una condizione: essere velocissimi nell’approfittarne. Ed è proprio quello che succede oggi 3 luglio con la gamma iPhone 16: tutti e tre i modelli sono in promo al minimo storico e risparmi centinaia di euro. Non solo, puoi anche dividere la spesa in 5 rate a tasso zero. Gli iPhone sono sicuramente i telefoni che catturano l’attenzione, ma non sono gli unici in promo. Ad esempio, trovi l’OSCAL Flat 2 con un doppio sconto che ti fa risparmiare quasi l’80%. Ottime anche le offerte per gli elettrodomestici: l’aspirapolvere Tineco PURE One Station è disponibile a metà prezzo grazie alla promo anticipata per il Prime Day.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi su Amazon. Le trovi nella lista qui in basso e sono suddivise per categoria di prodotto. Per scoprire il prezzo ti basta cliccare sul link e accedere alla pagina prodotto. Non farti scappare questa opportunità.

Amazon, le migliori offerte del 3 luglio

Smartphone

OSCAL Flat 2. Una delle migliori offerte della giornata. Su Amazon trovi lo smartphone OSCAL Flat 2 con un doppio sconto incredibile . Al primo c oupon sconto del 50% puoi aggiungere un ulteriore buono sconto che fa scendere il prezzo di altri 110 euro e lo paghi meno di 100 euro . Smartphone perfetto per chi vuole spendere poco e dotato di una scheda tecnica tutt’altro che da disprezzare. Schermo da 6,56 pollici, buone prestazioni, batteria a lunga durata e una doppia fotocamera che scatta foto ad alta risoluzione.

della giornata. Su Amazon trovi lo smartphone con un . Al primo c puoi aggiungere un ulteriore che fa e lo . Smartphone perfetto per chi vuole spendere poco e dotato di una scheda tecnica tutt’altro che da disprezzare. Schermo da 6,56 pollici, buone prestazioni, batteria a lunga durata e una doppia fotocamera che scatta foto ad alta risoluzione. iPhone 16 Pro Max. Offerta speciale per lo smartphone ultra-large di Apple . La versione premium è disponibile con uno sconto di quasi 300 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente in pagina. Schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici, processore A18 Pro e tripla fotocamera professionale. A questo prezzo è un affare.

. La versione premium è disponibile con uno e lo puoi anche utilizzando il servizio presente in pagina. Schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici, processore A18 Pro e tripla fotocamera professionale. A questo prezzo è un affare. iPhone 16 Pro. Se vuoi spendere un po’ di meno, è disponibile in offerta anche l’ iPhone 16 Pro. Lo sconto è del 20% e risparmi poco più di 250 euro . Anche in questo caso puoi pagare lo smartphone in 5 rate a tasso zero . Condivide con l’iPhone 16 Pro Max la gran parte del caratteristiche tecniche al netto dello schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici.

anche l’ Lo e . Anche in questo caso puoi pagare lo smartphone in . Condivide con l’iPhone 16 Pro Max la gran parte del caratteristiche tecniche al netto dello schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici. iPhone 16. Occasione imperdibile. Il trittico degli iPhone si chiude con l’ iPhone 16 disponibile al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 23%. Puoi dilazionare il pagamento sempre in 5 rate a tasso zero. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18, doppia fotocamera con nuovo sensore ultra-grandangolare. Devi essere veloce, le scorte stanno per terminare.

disponibile al grazie allo Puoi dilazionare il pagamento sempre in 5 rate a tasso zero. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18, doppia fotocamera con nuovo sensore ultra-grandangolare. Devi essere veloce, le scorte stanno per terminare. moto g15. Altro smartphone con prezzo mini. Il moto g15 è in offerta con uno sconto del 41% e lo paghi meno di 120 euro. Processore MediaTek, schermo da 6,72 pollici, batteria da 5200 mAh che dura anche due giorni e massima affidabilità. Uno smartphone che non ti delude mai e con cui puoi fare un po’ di tutto.

Smartwatch

Amazfit GTR 3. Sconto del 47% e prezzo mini. Su Amazon trovi lo smartwatch di Amazfit al minimo storico e lo paghi quasi la metà. Orologio progettato per la vita di tutti i giorni e dotato di tante funzionalità utili. Schermo grande e luminoso, 150 modalità di allenamento, monitoraggio della salute e del sonno. La batteria ha una durata fino a 21 giorni . Integra anche un chi GPS ad alta precisione.

e Su Amazon trovi lo al e lo paghi quasi la metà. Orologio progettato per la vita di tutti i giorni e dotato di tante funzionalità utili. Schermo grande e luminoso, 150 modalità di allenamento, monitoraggio della salute e del sonno. La ha una . Integra anche un chi GPS ad alta precisione. Smartwatch lowcost. 80% di sconto e costa pochissimo. Se non vuoi spendere cifre esagerate, questa è la promo che fa per te. Smartwatch con schermo grande, impermeabile, supporta più di 110 modalità sportive e con monitoraggio della salute e del sonno. Costa poco e ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Computer e tablet

Tablet TABWEE. Doppio sconto e prezzo crollato . Un’occasione imperdibile per questo tablet lowcost che oggi trovi con uno sconto del 78% e risparmi centinaia di euro . Tablet che assicura buone performance e dotato di caratteristiche interessanti: schermo da 10 pollici, fino a 24 gigabyte di RAM e ben 256 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 2 terabyte). Nella confezione trovi anche accessori utili che rendono il tablet un mini PC: mouse, tastiera e penna Blueooth.

e . Un’occasione imperdibile per questo che oggi trovi con uno e . Tablet che assicura buone performance e dotato di caratteristiche interessanti: schermo da 10 pollici, fino a 24 gigabyte di RAM e ben 256 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 2 terabyte). Nella confezione trovi anche accessori utili che rendono il tablet un mini PC: mouse, tastiera e penna Blueooth. Computer bvate B5. Continua l’offerta shock per questo PC portatile. Su Amazon è disponibile ancora con uno sconto dell’84% e risparmi quasi 1100 euro su quello di listino. Schermo da 14 pollici, 6 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. PC portatile ideale sia per lavorare sia per studiare. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Smart TV&Soundbar

Smart TV Hisense 43 pollici. Prezzo in calo e offerta speciale . Lo smart TV Hisense da 43 pollici è disponibile su Amazon con uno sconto del 36% e al prezzo più basso di sempre . La paghi poco più di 200 euro e acquisti un televisore che assicura immagini con risoluzione 4K e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Perfetta per chi vuole spendere poco.

e . Lo smart TV Hisense da 43 pollici è disponibile su con uno e al . La e acquisti un televisore che assicura immagini con risoluzione 4K e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Perfetta per chi vuole spendere poco. Soundbar Samsung HW-B650. Meno di metà prezzo per questa ottima soundbar Samsung che trovi su Amazon al minimo storico. Dotata di un altoparlante centrale e di un subwoofer wireless che assicura bassi profondi e un suono cristallino. Supporta qualsiasi tipologia di smart TV. Audio a 3.1 canali e modalità notturna per un audio perfetto anche di notte senza disturbare chi vive con te.

Elettrodomestici

Tineco PURE ONE Station. 50% di sconto e prezzo mai visto prima . Tra le offerte anticipate del Prime Day c’è l’ aspirapolvere senza fili Tineco PURE One Station a metà prezzo e al minimo storico . Risparmi centinaia di euro e lo puoi anche pagare a rate. Scopa elettrica top di gamma che si adatta a qualsiasi pavimento e dotata anche di stazione autopulente. Basta riportare la scopa alla stazione, per ricaricarla e pulirla. La spazzola ZeroTangle è progettata per catturare qualsiasi granello di polvere e anche i peli degli animali.

e . Tra le c’è l’ a e al . Risparmi centinaia di euro e lo puoi anche pagare a rate. Scopa elettrica top di gamma che si adatta a qualsiasi pavimento e dotata anche di stazione autopulente. Basta riportare la scopa alla stazione, per ricaricarla e pulirla. La spazzola ZeroTangle è progettata per catturare qualsiasi granello di polvere e anche i peli degli animali. Lavasciuga Candy Smart Pro. Offerta shock per questo utilissimo elettrodomestico per la tua abitazione. La lavasciuga Candy Smart Pro con cestello da 6 chilogrammi in fase di lavaggio e da quattro chilogrammi in fase di asciugatura è perfetto per una famiglia di 2-4 persone. Libera installazione, programmi rapidi per i tessuti sintetici e la puoi controllare anche da remoto tramite l’app hOn.

con cestello da 6 chilogrammi in fase di lavaggio e da quattro chilogrammi in fase di asciugatura è perfetto per una famiglia di 2-4 persone. Libera installazione, programmi rapidi per i tessuti sintetici e la puoi controllare anche da remoto tramite l’app hOn. Aspirapolvere lowcost. Doppio sconto e prezzo mini. Se vuoi spendere poco per la tua nuova aspirapolvere, da oggi trovi questo modello con uno sconto fisso del 70% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 10%. La paghi meno di 90 euro e fai un ottimo affare. Maneggevole, aspira anche i peli degli animali e nella confezione trovi utili accessori. Può diventare anche super compatta e passare sotto i mobili.

Promo Lego

Lego in offerta. Promo lampo su alcuni set Lego. Acquistandone due ottieni uno sconto aggiuntivo del 30% che vedi direttamente in fase di pagamento. Puoi scegliere tra un’ampia selezione di set Lego, tra cui i Lego Speed dedicati alla Formula 1 e altri pensati per grandi e piccoli.

Dall’8 all’11 luglio Amazon Prime Day ti aspetta con offerte esclusive sui prodotti tech e non solo. Se ancora non sei cliente Prime, puoi iscriverti (i primi 30 giorni sono gratuiti) e accedere alle offerte esclusive, cliccando qui.

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona: