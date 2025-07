Fonte foto: Marshall

Su Amazon c’è oggi l’offerta giusta per acquistare un altoparlante Bluetooth senza fili in grado di abbinare un design premium e un comparto tecnico da modello di fascia alta.

La promo in questione vede come protagonista il Marshall Stanmore III. Il dispositivo è ora disponibile con uno sconto di quasi 100 euro che porta il prezzo fino a 307 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon.

Per gli utenti abilitati agli acquisti rateali c’è la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. La promozione è valida per l’elegante versione con colorazione nera mentre la versione Crema è disponibile con un prezzo di 343 euro.

Per accedere all’offerta basta premere sul banner qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per acquistare un ottimo speaker Bluetooth portatile in grado di offrire prestazioni elevate e un design unico ed elegante.

Marshall Stanmore III

La scheda tecnica del Marshall Stanmore III

Il Marshall Stanmore III ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni oltre a un design elegante e ricercato. Le dimensioni sono abbastanza compatte (350 x 203 x 188 mm) e rendono l’altoparlante Bluetooth facile da trasportare e da utilizzare in mobilità, anche considerando un peso contenuto (poco più di 4 chilogrammi).

Oltre al supporto alla connettività Bluetooth 5.2, con una portata di ben 10 metri, il Marshall Stanmore III può contare anche su pratici comandi analogici presenti sulla parte alta della scocca, all’interno di una sezione in colore oro. In questo modo, è possibile regolare il funzionamento dell’altoparlante in modo "tradizionale".

Da segnalare anche la presenza di un jack audio per il collegamento di dispositivi esterni oltre che di un ingresso RCA. Da segnalare che c’è anche la possibilità di gestire il funzionamento del dispositivo tramite la Marshall BT App, disponibile su smartphone Android e iOS. Il dispositivo si caratterizza per una potenza di uscita di 80 W, regolabile su 5 livelli.

Marshall Stanmore III, l’offerta di Amazon

Marshall Stanmore III è protagonista di una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. L’altoparlante Bluetooth è ora disponibile con un prezzo ridotto a 307 euro e con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile al prezzo indicato con la versione nera. Per accedere alla promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto.

Marshall Stanmore III