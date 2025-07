Fonte foto: Samsung

Il Samsung Galaxy Z Fold 6 torna di grande attualità e diventa oggi la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone pieghevole in grado di garantire anni e anni di prestazioni eccellenti.

Con la nuova offerta Amazon, infatti, il pieghevole di Samsung è ora disponibile in forte sconto con la versione da 512 GB (decisamente la migliore per rapporto qualità/prezzo).

Sfruttando la promo in corso, è ora possibile acquistare il modello con un prezzo scontato di 1.679 euro (con caricabatterie incluso) e con possibilità di pagamento in 5 rate, anche senza ricorrere alla carta di credito.

La promozione rappresenta anche l’occasione per acquistare il Samsung Galaxy Z Fold 6 512 GB al prezzo minimo storico su Amazon. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il banner qui di sotto.

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Z Fold 6

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Z Fold 6 comprende un display pieghevole con pannello LTPO AMOLED da 7,6 pollici con risoluzione di 1856 x 2160 pixel e refresh rate di 120 Hz.

C’è anche un display esterno LTPO AMOLED da 6,3 pollici con risoluzione di 2376 x 968 pixel e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone, invece, troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, una garanzia assoluta in termini di prestazioni.

La versione in offerta dello smartphone è dotata di 12 GB di memoria RAM e di 512 GB di storage UFS 4.0. Da segnalare anche una batteria da 4.400 mAh con supporto alla ricarica wireless. Il comparto fotografico include cinque fotocamere tra cui un sensore principale da 50 Megapixel.

Il sistema operativo è Android 15 con One UI e con le funzioni Galaxy AI. Lo smartphone riceverà altri 6 major update nel corso dei prossimi anni. Da segnalare il supporto Dual SIM, anche con eSIM.

Samsung Galaxy Z Fold 6, l’offerta di Amazon

Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon ed è acquistabile anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

Per sfruttare subito l’offerta è sufficiente premere sul banner qui di sotto e poi aggiungere il pieghevole al carrello. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e solo per alcune colorazioni del dispositivo.

