IPhone 16, prezzo da Prime Day: minimo storico e sconto esagerato

Lo smartphone di Apple è in offerta su Amazon con un ottimo sconto del 23% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: Michael Derrer Fuchs

Un’offerta da Prime Day per l’iPhone 16, anche se all’inizio del grande evento di Amazon dedicato alle offerte manca meno di una settimana. Lo smartphone top di gamma di Apple è disponibile da oggi sul sito di e-commerce al prezzo più basso di sempre e anche a uno dei migliori prezzo di tutto il web. Le condizioni di acquisto sono anche impreziosite dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’occasione unica da non farsi sfuggire per acquistare l’ultima versione dell’iPhone al miglior prezzo di sempre.

Sullo smartphone c’è ben poco da dire. Parliamo di uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato e dotato delle migliori tecnologie del momento. Rispetto al passato Apple ha fatto un grande salto in avanti, integrando nello smartphone il nuovo sistema Apple Intelligence e alcuni strumenti AI molto utili nella vita di tutti i giorni. Ottime prestazioni, schermo con risoluzione elevata e doppia fotocamera posteriore che assicura scatti perfetti in ogni occasione. Non acquistarlo a questo prezzo sarebbe un grandissimo errore. Puoi scegliere tra due diverse colorazioni.

iPhone 16

iPhone 16

8 all’11 luglio Amazon Prime Day ti aspetta con offerte esclusive sui prodotti tech e non solo. Se ancora non sei cliente Prime, puoi iscriverti (i primi 30 giorni sono gratuiti) e accedere alle offerte esclusive, cliccando Dall’all’Amazonti aspetta con offerte esclusive sui prodotti tech e non solo. Se ancora non sei cliente Prime, puoi iscriverti (i primi 30 giorni sono gratuiti) e accedere alle offerte esclusive, cliccando qui

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona:

iPhone 16: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con l’offerta di oggi l’iPhone 16 diventa lo smartphone da acquistare. Il telefono top di Apple è disponibile a un prezzo di 749 euro, con uno sconto del 23% rispetto a quello di listino. Può sembrare una percentuale di sconto bassa, ma parliamo di un dispositivo Apple ed è già complicato trovarlo in promo. Risparmi più di 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate da 149,80 euro al mese. Puoi abbattere la spesa utilizzando il servizio Recommerce di Amazon: valuta il tuo vecchio smartphone e ottieni il valore di permuta direttamente sul conto corrente.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Ti consigliamo di essere velocissimo: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Per il reso gratuito, invece, i giorni a disposizione sono quattordici.

iPhone 16

iPhone 16

iPhone 16: le caratteristiche tecniche

L’iPhone 16 è uno dei telefoni più chiacchierati degli ultimi mesi. E il merito è delle tante novità che Apple ha portato sul suo telefono di punta. Novità che partono dal processore e da Apple Intelligence. Sull’iPhone 16 è presente il nuovo processore A18 che supporta Apple Intelligence, il sistema che integra il sistema di intelligenza artificiale dell’azienda di Cupertino. Scrivere e creare è molto più semplice e anche l’assistente vocale Siri entra in una era. Il processore assicura prestazioni mai viste prima e supporta qualsiasi applicazione. A supporto 128 gigabyte di memoria interna. Lo schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici resta una garanzia e permette allo smartphone di essere anche compatto.

Altre novità riguardano il comparto fotografico. Sulla scocca trovi un nuovo pulsante fisico con cui controllare il sistema fotografico dell’iPhone 16 come se fosse quello di una fotocamera professionale. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera: principale da 48 megapixel e nuovo obiettivo ultragrandangolare che cattura molta più luce rispetto al passato. La fotocamera FaceTime per i selfie è una garanzia.

Miglioramenti anche per quanto riguarda la batteria che ora dura tutto il giorno. E la puoi ricaricare con qualsiasi cavo con uscita USB-C.

iPhone 16

iPhone 16