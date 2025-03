La friggitrice ad aria Moulinex costa pochissimo: è l'affare del giorno

Fonte foto: Moulinex

Preparare qualunque piatto ti venga in mente in pochissimo tempo, senza troppa fatica e, soprattutto, senza sporcare pentole e padelle di ogni tipo. No, non hai appena assunto una brigata di personal chef, stai solo per acquistare la tua nuova Moulinex Easy Fry Max.

La friggitrice ad aria del marchio francese, infatti, è perfetta se non hai troppo tempo da dedicare ai fornelli ma non vuoi rinunciare a pasti sani e gustosi. Facile da utilizzare, ti permette di preparare pietanze di ogni genere in pochissimo tempo. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon ti costa davvero poco: comprandola adesso approfitti di un’offerta senza precedenti e puoi scegliere di pagarla a rate.

Friggitrice ad aria Moulinex a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione da cogliere al volo, prima che la friggitrice ad aria del marchio francese vada esaurita. Non solo è disponibile a un prezzo bassissimo, ma può anche essere pagata a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Ma procediamo con ordine.

La Moulinex Easy Fry Max è disponibile su Amazon con uno sconto del 53% al prezzo più basso mai fatto registrare sul portale di commercio elettronico per eccellenza. Comprandola adesso la paghi 69,99 euro anziché 149,99 euro, con un risparmio rispetto al listino di ben 80 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi optare per il pagamento a rate a tasso zero. Scegliendo questa modalità, la friggitrice ad aria ti costa solo 14 euro al mese per 5 mesi: un affare da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Moulinex Easy Fry Max scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un capiente cestello per preparare pietanze per tutta la famiglia; un sistema di cottura che permette di ottenere piatti croccanti all’esterno e morbidi e succosi all’interno; 10 programmi di cottura preimpostati grazie ai quali preparare pranzi e cene di ogni genere, senza troppe perdite di tempo.

Queste, in estrema sintesi, le caratteristiche di punta della friggitrice ad aria Moulinex in offerta su Amazon. La Easy Fry Max, infatti, è dotata di un cestello da 5,5 litri grazie al quale poter preparare pietanze per tutta la famiglia in una manciata di minuti. Tutto quello che dovrai fare, infatti, sarà mettere gli ingredienti all’interno, scegliere uno dei 10 programmi di cottura a disposizione (per fritture sane, arrosti di carne o pesce, grigliate di ogni genere e dolci e lievitati) e attendere che la pietanza sia pronta.

E se proprio non riesci a trovare un programma che faccia al tuo caso, ti basterà impostare temperatura e durata dal touchscreen nella parte superiore della friggitrice e il gioco è fatto. Terminata il pranzo o la cena, poi, potrai lavare le parti rimovibili in lavatrice senza timore che il fondo antiaderente si danneggi.

