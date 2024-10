Hisense, la friggitrice top di gamma ti costa pochissimo: lo sconto è imperdibile

Fonte foto: Amazon

Il nome non deve trarre in inganno. E il perché è facile dirlo: pensare che le friggitrici ad aria siano delle "semplici" friggitrici è l’errore più grande che si possa fare. Versatili ed eclettici, questi piccoli elettrodomestici sono perfetti per preparare piatti di ogni genere: grigliate, arrosti, lievitati e molto altro.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

La Hisense H06A ne è un esempio lampante. La friggitrice ad aria del marchio cinese ti permette di preparare piatti di ogni genere in una manciata di minuti, strizzando l’occhiolino alla salute senza però over però rinunciare a gusto e sapore. Grazie alla tecnologia di cottura messa a punto dai tecnici Hisense, infatti, la friggitrice permette di cuocere (quasi) senza utilizzare olio e con pochissimi grassi.

E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, la Hisense H06A ti costa pochissimo: a un prezzo così basso non la trovi su nessun altro sito web.

Hisense H06A friggitrice ad aria

Sconto esagerato per la friggitrice ad aria Hisense: offerta e prezzo finale

La promozione di oggi sulla friggitrice ad aria del produttore cinese è di quelle che non capitano tanto spesso. La Hisense H06A è disponibile con uno sconto del 46% che fa scendere il prezzo al punto più basso mai toccato su Amazon. Comprandola adesso la paghi 69,90 euro contro i 119,90 euro del prezzo consigliato dallo stesso produttore. Il risparmio rispetto al listino è decisamente interessante: la paghi 50 euro in meno.

Hisense H06A friggitrice ad aria

Hisense H06A friggitrice ad aria: caratteristiche tecniche e funzionalità

Versatile e facile da utilizzare, la friggitrice ad aria in offerta su Amazon è ciò che cercavi per facilitare la tua vita tra i fornelli. Grazie ai programmi di cottura automatici e ai comandi intutivi, infatti, ti basteranno pochi minuti per poter preparare pietanze per tutta la famiglia o gruppi di amici.

Indipendentemente da ciò che ti piace mangiare o da cosa vorresti prepararti per pranzo o cena, la Hisense H06A ti aiuterà a cucinarlo in fretta. Tutto quello che dovrai fare sarà mettere gli ingredienti nel cestello (da 6,3 litri o 5 litri a seconda delle esigenze del caso), scegliere uno degli 8 programmi di cottura preimpostati e attendere che la cottura sia terminata. Oltre a fritture saporite e leggere potrai preparare arrosti, grigliate, dolci e lievitati.

Nel caso in cui si abbia bisogno di una maggiore "libertà", invece, potrai scegliere temperatura e durata della cottura, così da preparare un piatto esattamente come piace a voi. Merito del pannello touch LED grazie al quale scegliere in maniera semplice e veloce la funzione che più ti è utile.

L’esclusiva tecnologia di circolazione dell’aria dal basso verso l’alto garantisce una distribuzione omogenea del calore all’interno del cestello. In questo modo, le pietanze saranno croccanti all’esterno e morbide all’interno, conservando intatto tutto il loro sapore.

Hisense H06A friggitrice ad aria