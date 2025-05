Ariete, questa friggitrice ad aria costa pochissimo: sconto esagerato

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

L’offerta è una di quelle da non farsi assolutamente scappare. Da oggi su Amazon è disponibile la friggitrice ad aria Ariete con cestello da 7 chilogrammi di ultima generazione in offerta con un ottimo sconto del 40% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Si tratta di un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire: acquisti un elettrodomestico per la cucina utilissimo e lo paghi molto meno del suo reale valore.

La friggitrice ad aria è diventata oramai la regina della cucina, e non potrebbe essere altrimenti. Questo piccolo elettrodomestico è versatile, ti permette di cucinare tante pietanze differenti in pochissimo tempo ed è facile da utilizzare. La friggitrice ad aria di Ariete è dotata di un cestello che permette di cucinare cibo per 3-5 persone ed è dotato di ben 12 programmi preimpostati per cucinare non solo le classiche patatine al forno, ma anche carne, verdure, dolci e tantissimo altro. Non farti scappare questa offerta speciale: potrebbe terminare da un momento all’altro.

Friggitrice ad aria Ariete: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock per questa friggitrice ad aria Ariete. Da oggi è disponibile con uno sconto del 40% che fa crollare il prezzo a solo 66 euro. Per questo utilissimo elettrodomestico per la cucina si tratta del minimo storico e approfitti di un’occasione mai vista prima, Al momento è una delle più acquistate sul sito di e-commerce e ti consigliamo di approfittarne immediatamente, prima che le scorte terminino.

La disponibilità della friggitrice è immediata e acquistandola oggi la ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Come per la maggior parte degli elettrodomestici venduti da Amazon, hai 30 giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Friggitrice ad aria Ariete: le caratteristiche tecniche

La friggitrice ad aria Ariete oggetto di questa offerta è dotata di un sistema di circolazione dell’aria calda nel cestello a 360°, capace di cuocere gli alimenti in modo uniforme (potenza massima di 1800 Watt). Il tutto, con un solo cucchiaio di olio e senza l’emissione di fastidiosi fumi o cattivi odori. La funzione Max Crisp permette una cottura croccante all’esterno e morbida all’interno. Ben 12 i programmi preimpostati individuabili facilmente tramite icone: dalla carne al pesce passando per frutta e patatine, fino a pollo, pizza e dolci; potrai sbizzarrirti tra secondi, dessert e snack.

A disposizione funzioni aggiuntive come il segnale Shake, che ti avvisa quando è necessario girare le pietanze all’interno. Ma anche la Preheat per il preriscaldamento delle pietanze o quella per lo scongelamento. Un utile alleato anche per chi è poco avvezzo ai fornelli, che sarà aiutato da altre impostazioni come il timer. Si pulisce facilmente, tutte le parti amovibili possono essere messe nella lavastoviglie. Occupa pochissimo spazio grazie alle sue dimensioni compatte e dona anche un tocco di design alla tua cucina. Eppure, ti consente di preparare pietanze per 3-4 persone.

