Hisense, prezzo stracciato per lo smart TV top: offerta imperdibile

Un apparecchio valido e versatile, grazie al quale vedere tutti i vostri programmi preferiti a una qualità di livello superiore. Lo smart TV Hisense Serie E7 sfrutta tecnologie avanzate per garantire un’esperienza di visione assolutamente perfetta.

Dotato di un pannello capace di mostrare oltre 1 miliardo di sfumature di colore, l’apparecchio del produttore cinese è una delle migliori offerte che troverete oggi su Amazon. E non solo per lo sconto top che ti permette di risparmiare alcune centinaia di euro rispetto al prezzo di listino. Lo smart TV può essere infatti acquistato a rate a tasso 0: in questo modo lo pagherete poco più di due caffè al giorno.

Smart TV Hisense a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Un’offerta da non farsi scappare troppo a cuor leggero, quella disponibile sullo smart TV del produttore cinese. Lo Hisense Serie E7 da 43 pollici può essere acquistato con uno sconto del 40% al prezzo più basso di sempre su Amazon. Oggi lo trovi al prezzo incredibile di 329,00 euro contro i 549,00 euro del listino: risparmi ben 220 euro.

Ma la promozione non si limita al solo sconto. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito tra i propri sistemi di pagamento possono infatti scegliere di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria. In questo modo, lo Hisense Serie E7 da 43 pollici costa 65,80 euro al mese per cinque mesi.

Hisense 43E78HQ scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un pannello QLED di altissima qualità, capace di garantire un’esperienza visiva che non teme paragoni. Anche con dispositivi di gran lunga più costosi. Lo smart TV del produttore cinese in offerta su Amazon è dotato infatti di un pannello QLED 4K che sfrutta le tecnologie Quantum Dot Color e Direct Full Array per mostrare colori vividi e realistici e immagini dettagliete come non mai.

Sfruttando poi le varie modalità di visione preimpstate – come la sport mode e la game mode – potrete vedere i vostri programmi TV con la miglior qualità possibile senza che dobbiate modificare le impostazioni. Sarà il TV stesso a individuare le migliori in base al programma trasmesso e assicurarvi così una esperienza visiva di primissimo livello.

La piattaforma operativa proprietaria VIDAA, poi, vi permetterà di accedere a migliaia di app di ogni genere. Potrete guardare le vostre serie TV e i vostri film preferiti installando una delle app delle piattaforme streaming disponibili, oppure sfruttare lo schermo grande per giocare e passare del tempo in famiglia. La compatibilità con Alexa ti darà modo di controllarne le funzionalità con semplici comandi vocali, senza che ci sia il bisogno di utilizzare il telecomando.

