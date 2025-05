Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Fonte foto: Hisense

È il momento giusto per acquistare una nuova Smart TV a meno di 300 euro. Con la nuova offerta in corso su Amazon, infatti, è possibile puntare sulla Hisense 50A6N, una Smart TV 4K da 50 pollici di diagonale che viene proposta oggi con un prezzo scontato di 299 euro, raggiungendo un nuovo minimo storico.

Da segnalare, inoltre, anche l’offerta dedicata alla versione da 43 pollici che viene proposta con un prezzo di 254 euro, rappresentando un’interessante alternativa low cost per chi è alla ricerca di una Smart TV di qualità su Amazon.

Entrambe le varianti della gamma Hisense sono disponibili con consegna gratuita e, per gli utenti selezionati, con la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner qui di sotto e poi scegliere la versione preferita.

Smart TV Hisense 50A6N – 50 pollici 4K

Smart TV Hisense 50A6N: la scheda tecnica

La Hisense 50A6N è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una Smart TV di qualità ma con un prezzo accessibile. Il modello in questione propone un pannello 4K da 50 pollici di diagonale con supporto Dolby Vision, HDR 10+ e DTS Virtual:X. C’è anche la funzione Game Mode che consente di ottimizzare il funzionamento del pannello per migliorare l’esperienza durante il gaming.

Dal punto di vista software, invece, troviamo la piattaforma smart VIDAA U7 con tutte le app dei principali servizi di intrattenimento e tante funzioni smart oltre che con la possibilità di utilizzare Alexa. Il modello ha cornici ridotte al minimo, con un design elegante e premium. La dotazione di porte è completa e c’è anche il supporto VESA 200 x 400 mm.

Smart TV Hisense 50A6N: l’offerta di Amazon

La nuova promozione in corso su Amazon è l’occasione giusta per acquistare una nuova Smart TV in grado di offrire tanta qualità ma con una spesa inferiore ai 300 euro. L’offerta dedicata alla Hisense 50A6N, infatti, consente di acquistare il modello citato con un prezzo scontato di 299 euro e portarsi a casa, quindi, un’ottima Smart TV 4K da 50 pollici di diagonale e con una piattaforma smart ricca e aggiornata.

C’è sempre l’alternativa rappresentata dalla variante da 43 pollici. Si tratta di un’opzione più economica, con un prezzo di 254 euro, che rappresenta la scelta giusta per chi ha poco spazio ma non intende rinunciare a una nuova Smart TV. La consegna è sempre gratuita. Per accedere alle offerte basta premere sul banner qui di sotto.

Smart TV Hisense 50A6N – 50 pollici 4K