Smart TV Hisense, un 43 pollici a un prezzo imperdibile

La Hisense da 43 pollici è una smart TV semplice e versatile, ideale per l’utilizzo quotidiano tra canali in chiaro e piattaforme di streaming. L’offerta su Amazon

Fonte foto: Hisense

Tra i prodotti più gettonati su Amazon ci sono sicuramente le smart TV, perché l’e-commerce propone una enorme quantità di modelli, spesso con sconti davvero elevati.

Uno dei modelli più interessanti è l’Hisense QLED UHD 43E77KQ, un televisore dall’ottimo rapporto qualità/prezzo che coniuga un set di funzionalità piuttosto completo con la versatilità del sistema operativo VIDAA, ormai molto maturo e assolutamente idoneo per le piattaforme di streaming e i canali in chiaro del Digitale Terrestre.

Con l’offerta in corso, il prezzo di questo televisore scende sotto i 280 euro, un prezzo davvero interessante per una Smart TV da 43 pollici, che iniziano ad essere dimensioni abbastanza generose.

Smart TV Hisense – Schermo da 43 pollici – Sistema operativo VIDAA 6

Smart TV Hisense: scheda tecnica

La smart TV Hisense QLED UHD 43E77KQ ha un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Il televisore è anche compatibile coi formati HDR10+, Dolby Vision e HLG (Hybrid Log Gamma).

Il sistema operativo è VIDAA 6, il software proprietario di Hisense, e permette l’accesso a un app store piuttosto fornito dal quale scaricare le applicazioni per le principali piattaforme di streaming: Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, Paramount+, RaiPlay, Mediaset Extra.

Non manca VIDAA Free, la piattaforma FAST di Hisense che permette agli utenti di vedere in streaming tanti contenuti gratuiti ma con annunci pubblicitari. Presente anche il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Sul fronte delle connessioni ci sono tre ingressi HDMI, due ingressi USB 2.0, una porta Ethernet, l’uscita ottica e gli ingressi RGB (una rarità sui moderni televisori e che permettono agli utenti di collegare una vecchia console o un videoregistratore, ad esempio). Tra le connessioni wireless ci sono il WiFi 5 e il Bluetooth.

Il comparto audio comprende due altoparlanti da 16 W compatibili con Dolby Atmos e DTS VIRTUAL X, che permette di virtualizzare gli altoparlanti così da simulare un suono tridimensionale (come quello di una sala cinematografica) ma senza aggiungere fisicamente altri speaker.

La smart TV è compatibile anche con Alexa e VIDAA Voice utili per gestire le impostazioni del device tramite comandi vocali e i vari dispositivi per la smart home.

Per i gamer c’è anche la Game Mode Pro Plus con l’Auto Low Latency Mode che abbassa l’input lag e il Variable Refresh Rate che consente alla TV di adattarsi al refresh rate della console a cui è collegata.

Smart TV Hisense 43 pollici: l’offerta su Amazon

Hisense QLED UHD 43E77KQ ha un prezzo di listino di 366,82 euro. Su Amazon, però, il prezzo scende a 279 euro (-24%, -87,82 euro) uno sconto davvero interessante che rende molto più semplice l’acquisto di una nuova smart TV.

Smart TV Hisense – Schermo da 43 pollici – Sistema operativo VIDAA 6