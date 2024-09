Hisense, lo smart TV a prezzo stracciato: sconto assurdo su Amazon

Lo smart TV Hisense Mini-LED da 55 pollici è in offerta con uno sconto del 37% e risparmi 350 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ecco le caratteristiche

Fonte foto: Hisense

Se c’è un’azienda che più di tutte in questi anni è cresciuta maggiormente nel mercato degli smart TV, è sicuramente Hisense. Il colosso cinese ha conquistato grande fette di mercato grazie a televisori con un ottimo rapporto qualità-prezzo e che non hanno nessun timore di essere messi a confronto con quelli delle aziende più blasonati. In questi ultimi anni ha fatto anche passi da gigante sotto il punto di vista della tecnologia, impreziosendo la sua line-up con modelli avanzati e che assicurano una qualità delle immagini elevatissima. Come ad esempio il nuovo smart TV Hisense Mini-LED della gamma U72NQ con schermo da 55 pollici, protagonista di una delle migliori offerte della giornata.

Infatti, da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 37% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi 350 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Un’ottima opportunità per uno televisore top di gamma e che assicura immagini con una qualità e una definizione senza paragoni. Inoltre, grazie al sistema operativo VIDAA aggiornato all’ultima versione, puoi installare tutte le app che vuoi.

Smart TV Hisense Mini-LED 55 pollici: offerta, prezzo e sconto

Un prezzo speciale per uno dei migliori televisori che puoi acquistare oggi su Amazon. Lo smart TV Hisense MiniLED è in offerta a un prezzo di 599,99 euro con uno sconto del 37% su quello di listino. Si tratta del minimo storico per un TV lanciato sul mercato quest’anno e che trovi con un risparmio sul prezzo di listino di ben 350 euro. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero da 120 euro al mese. Un’occasione speciale da non lasciarsi scappare. La disponibilità è immediata e la consegna avviene a casa tua nel giro di pochissimi giorni. Hai ben 30 giorni per effettuare il reso gratuito.

Smart TV Hisense 55 pollici: le caratteristiche tecniche

Uno smart TV che arriva dal futuro. Hisense ha alzato l’asticella e con il televisore con tecnologia Mini-LED Pro raggiunge lo stesso livello dei competitor. Con un vantaggio che in pochi possono pareggiare: il prezzo. Andiamo con ordine e vediamo le caratteristiche di questo televisore Hisense da poco uscito sul mercato.

La caratteristiche principale è lo schermo con tecnologia Mini-LED Pro che trasforma ogni fotogramma rendendo i contrasti ancora più intensi e aumenta la luminosità della immagini, garantendo una visione immersiva di ogni contenuto. Inoltre, grazie ai sensori ambientali, la luminosità del TV si adatta automaticamente per assicurarti la miglior visione con ogni tipologia di contenuto. Il merito è anche del potente processore Hi-View Engine Pro che sfrutta al meglio le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Inoltre, grazie alla tecnologia Total HDR Solution, il TV è in grado di decodificare ogni formato, dal Dolby all’HDR10+.

Passando agli aspetti più smart, il TV è dotato del sistema operativo VIDAA aggiornato all’ultima versione disponibile. Tramite la dashboard integrata puoi scegliere cosa vedere ogni sera e ottieni anche dei suggerimenti in base ai tuoi gusti. Puoi installare tutte le app che vuoi grazie alla massima compatibilità con tutte le piattaforme di video streaming, da Amazon Prime Video a DAZN.

Per gli amanti dei videogame, c’è anche la Game Mode Pro che aumenta il refresh rate fino a 144 Hz che rende lo schermo ancora più fluido, per un’esperienza di gioco impareggiabile.

