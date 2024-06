Huawei porta in Italia i nuovi tablet MatePad 11.5 S e MatePad SE 11

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

I nuovi Huawei MatePad 11,5 S e Huawei MatePad SE 11 sono disponibili in Italia. Due device orientati rispettivamente alla produttività e all’intrattenimento

Fonte foto: Huawei

Dopo l’uscita ufficiale in Cina, i nuovissimi Huawei MatePad 11,5 S (in foto) e Huawei MatePad SE 11 sono disponibili anche per i consumatori italiani.

Si tratta di due tablet che vanno a occupare due segmenti di mercato ben diversi, con il primo che si rivolge direttamente agli utenti che cercano un device potente da utilizzare principalmente per la produttività mentre il secondo, con un comparto hardware meno prestante, punta direttamente a chi ha bisogno di un device per l’intrattenimento e l’utilizzo quotidiano.

Huawei MatePad 11,5 S: scheda tecnica e prezzo

Il nuovo Huawei MatePad 11,5 S ha un display LCD che misura 11,5 pollici, ha una risoluzione 2.800×1.840 pixel e frequenza di aggiornamento variabile fino a 144 Hz. Lo schermo è realizzato con tecnologia PaperMatte, con un particolare vetro in grado ridurre quasi totalmente riflessi e simulare una modalità di visione durante la lettura molto simile a quella della carta. Lo schermo è compatibile anche con le smart pen.

Il processore è un Hisilicon Kirin 9000WL affiancato da un solo taglio di memoria: 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile. Il comparto fotografico è composto da un sensore da 13 MP con autofocus veloce PDAF e una fotocamera frontale da 8 MP, che trova posto su uno dei lati più lunghi del device.

Tra le connessioni abbiamo il WiFi 6, il Bluetooth 5.2 LE e l’USB-C 3.0. Il comparto audio è composto da due microfoni e quattro altoparlanti con tecnologia Huawei Histen. La batteria è da 8.800 mAh con ricarica via cavo da 22,5 W. Infine il sistema operativo è Harmony OS 4.2 e non ci sono i servizi Google.

Huawei MatePad 11,5 S è già disponibile sullo store di Huawei nella sola colorazione Space Gray e in due versioni: la Professional Edition, con tastiera, che ha un costo di 499 euro e la Standard Edition che include solo il tablet e ha un costo di 399 euro. In entrambi i casi si riceverà in regalo una Huawei M-Pencil.

Huawei MatePad SE 11: scheda tecnica e prezzo

Huawei MatePad SE 11 ha uno schermo LCD da 11 pollici con risoluzione 1.920×1.200pixel. Lo schermo è certificato TÜV Rheinland Low Blue Light per basse emissioni di luce blu e TÜV Rheinland Flicker Free e il tablet può regolare in automatico la luminosità dello schermo in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3000 Hz.

Questa volta Huawei non specifica il processore in dotazione ma, secondo le indiscrezioni sul web, dovrebbe trattarsi di un Hisilicon Kirin 710A o di un Qualcomm Snapdragon 680; la disponibilità dovrebbe cambiare a seconda del mercato di riferimento, ma non ci sono informazioni su quale chip sia stato destinato all’Italia. A questo si aggiungono 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Per quanto riguarda le fotocamere abbiamo una principale da 8 MP e una frontale da 5 MP, che anche in questo caso è posizionata su uno dei lati più lunghi del tablet.

Le opzioni di connettività comprendono il WiFi 5, il Bluetooth 5.1 LE e l’USB-C 3.0. Simile all’altro modello il comparto audio con un solo microfono e quattro altoparlanti con Huawei Histen. La batteria è da 7.700 mAh con ricarica cablata da 22,5 W. Il sistema operativo è di nuovo Harmony OS 4.2.

Anche il Huawei MatePad SE 11 è già disponibile sul sito ufficiale nella sola colorazione Gray. Il prezzo suggerito è di 219 euro.