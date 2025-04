Huawei MatePad 11.5: potente, compatto e, grazie ad Amazon, a prezzo top

Fonte foto: Huawei

Huawei è un brand che non ha bisogno di presentazioni e che può vantare un catalogo di dispositivi di tutto rispetto, pronti a soddisfare anche l’utente più esigente. Tra le proposte più interessanti c’è il Huawei MatePad 11.5 un tablet compatto e con un’ottima scheda tecnica, sviluppata specificatamente per la produttività a tutti i livelli e lo studio, come dimostra anche l’ampia selezione di accessori disponibili.

Performante, leggero, versatile, questo è il prodotto ideale per chi lavora in mobilità e ha bisogno di un device da portare facilmente in giro senza dove ripiegare su un notebook ben più ingombrante. Con questo tablet, oltretutto, è garantita anche una grande autonomia, l’ideale per chi non ha sempre una presa di corrente a disposizione.

Grazie alle offerte su Amazon questo dispositivo può essere acquistato in super offerta a poco più di 300 euro, un’offerta interessante che va considerata.

Huawei MatePad 11.5 – Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 – Versione 6/128 GB

Huawei MatePad 11.5: scheda tecnica

Il tablet Huawei MatePad 11.5 ha uno schermo TFT LCD da 11,5 pollici, con una risoluzione 2,2K (2.200×1.440 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Inoltre lo schermo è certificato TÜV Rheinland Low Blue Light, per basse emissioni di luce blu e TÜV Rheinland Flicker Free, con questo device che è capace di regolare automaticamente la luminosità del display in corrente continua, eliminando gli sfarfallii dai 0 ai 3000 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 che in questo caso specifico viene affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Due le fotocamere in dotazione con una posteriore da 13 MP e una fotocamera frontale è da 8 MP posizionata su uno dei lati più lunghi del device.

Sul fronte delle connessioni ci sono il WiFi 6, il Bluetooth 5.2 e l’USB-C 3.1. Il comparto audio comprende quattro altoparlanti con Huawei Histen 8.1 e 2 microfoni.

La batteria ha una capacità di 7.700 mAh con ricarica cablata da 22,5 W. Il sistema operativo è HarmonyOS 3.1 che ha sostituito Android su tutti i device del colosso cinese della tecnologia.

Importante ricordare che per espandere ulteriormente le potenzialità di questo tablet e renderlo ancora più versatile per la produttività, sono disponibili (in vendita separatamente) diversi accessori come la tastiera Huawei Smart Magnetic Keyboard e la Huawei M-Pencil di 2a gen, la smart pen dall’azienda cinese utile per i creativi e per chi vuole utilizzare il MatePad per prendere appunti a meno o disegnare.

Huawei MatePad 11.5: l’offerta su Amazon

Huawei MatePad 11.5 ha un prezzo di listino di 349 euro ma con l’offerta Amazon, si scende fino a 309 euro (-11%, -40 euro) un piccolo sconto che rende un po’ più semplice l’acquisto del device.

