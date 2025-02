Huawei MatePad Pro 13.2 ufficiale in Italia, scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Dopo la presentazione ufficiale per il mercato cinese, Huawei ha annunciato l’arrivo anche in Italia della versione 2025 del Huawei MatePad Pro 13.2.

Come già visto con il modello destinato ai consumatori orientali, parliamo di un tablet di fascia alta, con l’azienda cinese ha deciso di alzare l’asticella proponendo ai consumatori una scheda tecnica di livello con un generoso display OLED Papermatte da 13,2 pollici e un processore Kirin T92 con 12 GB di RAM, due particolarità che permettono a questo device di affiancare gli utenti in ogni loro attività, dall’intrattenimento, fino ad arrivare alla produttività, grazie anche ad alcune funzioni specifiche di Harmony OS.

Huawei MatePad Pro 13.2: scheda tecnica

Huawei MatePad Pro 13.2 ha un display OLED PaperMatte che misura 13,2 pollici, ha una risoluzione 2,8K (2.880×1.920 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 144 Hz e fino a 1.000 nit di luminosità di picco.

Il processore è un Kirin T92 affiancato da un solo taglio di memoria con 12 GB di RAM e 512 GB di archiviazion interna, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP e un sensore ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP, posizionata su uno dei lati più lunghi del tablet semplificandone l’utilizzo in orizzontale

Tra le connessioni a disposizione ci sono il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 3.1 e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti. Interessante anche il comparto audio con 6 speaker stereo e 4 microfoni.

La batteria ha una capacità di 10.100 mAh ed è compatibile con la ricarica cablata Huawei SuperCharge a 100 W. Il sistema operativo è HarmonyOS 4.3 con il colosso della tecnologia che ha aggiunto alcune funzioni per la produttività come Huawei Notes e GoPaint, che permettono agli utenti di disegnare e prendere appunti a mano libera sfruttando al meglio i vari accessori per il tablet, come la Huawei Pen o la Smart Keyboard grazie anche alla tecnologia NearLink che riduce la latenza dei dispositivi connessi al Huawei MatePad Pro 13.2.

Importante ricordare che, vista l’assenza del Google Play Store, per scaricare nuove app bisognerà utilizzare AppGallery, lo store proprietario di Huawei che contiene molte delle applicazioni più utilizzate dagli utenti.

Huawei MatePad Pro 13.2: prezzo e disponibilità

Il nuovo Huawei MatePad Pro 13.2 è disponibile sul sito ufficiale di Huawei nella sola colorazione Premium Gold al prezzo consigliato di 1.199 euro con inclusi anche il Huawei Bluetooth Mouse II, la Huawei M-Pencil (3a Generazione) e la Huawei Smart Magnetic Keyboard.