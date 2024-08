Huawei MatePad Pro 13.2, un ottimo tablet al minimo storico

Fonte foto: Huawei

L’estate sta finendo e con il ritorno a scuola inizia ufficialmente la corsa agli acquisti dei migliori prodotti elettronici per assistere ragazzi e ragazze nello studio.

In molti decidono di acquistare un notebook, così da avere in casa un prodotto di buona fattura da impiegare sia per la scuola che per il tempo libero ma, per chi ha bisogno anche di un device leggero e compatto da utilizzare comodamente in mobilità, l’opzione migliore è quella di acquistare un tablet.

Le offerte sono davvero molte, ma per essere sicuri di fare la scelta giusta, è bene guardare sin da subito verso la fascia alta del mercato, scegliendo un prodotto come il Huawei MatePad Pro 13.2, un dispositivo con una scheda tecnica dalle grandi potenzialità da utilizzare in qualsiasi contesto, dallo studio, alla produttività e senza dimenticare, naturalmente, l’intrattenimento.

Per le prossime ore su Amazon questo device può essere acquistato in bundle con la Smart Pen e la tastiera di Huawei al minimo storico, a un prezzo che scende sotto i 900 euro.

Huawei MatePad Pro 13.2: scheda tecnica

Huawei MatePad Pro è un tablet di fascia alta: ha uno schermo OLED che misura 13,2 pollici, ha una risoluzione 2,8K (2.880×1.920 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 144 Hz e 1.000 nit di luminosità di picco.

Il processore, dovrebbe è un Kirin 9000S affiancato per questa offerta da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 13 MP con autofocus veloce PDAF e uno ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP con sensore ToF (Time of Flight) che viene utilizzato per riconoscere con maggiore precisione il volto degli utenti. La selfiecamera trova posto su uno dei lati più lunghi del tablet, così da rendere più semplice l’utilizzo del device in modalità orizzontale.

Tra le connessioni ci sono il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 3.1 e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti. Il comparto audio comprende 6 speaker stereo Huawei Sound e 4 microfoni.

La batteria è da 10.100 mAh con ricarica cablata Huawei SuperCharge a 88 W. Il sistema operativo è HarmonyOS 4.

Infine sono incluse in questa offerta anche la tastiera Huawei Smart Magnetic Keyboard e la Huawei M-Pencil di terza generazione, due prodotti molto interessanti che possono espandere notevolmente le potenzialità di questo device e avvicinarlo a un vero e proprio notebook.

Huawei MatePad Pro 13.2: l’offerta su Amazon

Huawei MatePad Pro 13.2 ha un prezzo di listino di 1.098 euro, non certo contenuto ma sicuramente giustificabile dall’ottima scheda tecnica scelta dall’azienda cinese e dagli altrettanto interessanti accessori in dotazione.

Con l’offerta su Amazon per le prossime ore il prezzo scende a 899 euro (-18%, -199 euro) uno sconto davvero da non sottovalutare e che in vista del rientro a scuola, all’università o a lavoro potrebbe fare la gioia di molti.

