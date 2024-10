Huawei MatePad SE 11, il bundle con la M-Pen Lite è a un prezzo pazzesco

Huawei MatePad SE 11 è un dispositivo low-cost, ottimo per la produttività leggera e per lo studio. Su Amazon è disponibile in bundle con la M-Pen Lite a prezzo top

Fonte foto: Huawei

Nel vasto panorama dei tablet per l’utilizzo quotidiano ci sono moltissimi device a disposizione degli utenti, e trovare il prodotto che sappia davvero fare la differenza è spesso difficile, mentre fare la scelta sbagliata è piuttosto semplice.

Per aiutare i consumatori in questa impresa, per fortuna c’è Amazon con decine di prodotti scontati come il Huawei MatePad SE 11, un dispositivo entry level caratterizzato da una scheda tecnica essenziale ma che ha tutto il necessario per soddisfare anche gli utenti più esigenti.

Con questa offerta, poi, può essere acquistato a meno di 200 euro in bundle con la M-Pen Lite, la smart pen di Huawei che permette agli utenti di trasformare questo tablet in un vero e proprio blocco note, consentendo loro di disegnare e prendere appunti a mano libera.

Huawei MatePad SE 11 – Qualcomm Snapdragon 685– Versione 6/128 GB

Huawei MatePad SE 11: scheda tecnica

Huawei MatePad SE 11 ha uno schermo IPS LCD da 11 pollici, con risoluzione FHD+ (1.200×1.920 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Presenti le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light, per basse emissioni di luce blu e TÜV Rheinland Flicker Free, che attesta che questo device può autoregolare la luminosità dello schermo in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3.000 Hz. Inoltre lo schermo è compatibile anche con le smart pen.

Sconosciuto il processore a bordo, ma stando alle indiscrezioni sul web dovrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 685 coadiuvato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che l’utente può espandere acquistando separatamente una scheda microSD.

Sul fronte delle fotocamere c’è un sensore principale da 8 MP e una fotocamera frontale da 5 MP posizionata su uno dei lati più lunghi del dispositivo, semplificando l’utilizzo del tablet in modalità orizzontale.

Per quanto riguarda le connessioni, invece, ci sono il WiFi 5, il Bluetooth 5.1 e l’USB-C 2.0. Il comparto audio comprende 4 altoparlanti stereo con Huawei Histen 9.0 e un microfono.

La batteria è da 7.700 mAh con ricarica cablata da 22,5 W. Il sistema operativo è HarmonyOS che, come ben noto, non consente di accedere al Google Play Store: gli utenti che dovranno utilizzare l’App Gallery di Huawei per scaricare le applicazioni di cui hanno bisogno.

Huawei MatePad SE 11: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il Huawei MatePad SE 11 bisogna spendere 239 euro ma, grazie all’ offerta su Amazon, per le prossime ore si può acquistare questo tablet a 199 euro (-17%, -40 euro) uno sconto molto interessante che rende un po’ più semplice l’acquisto di un ottimo device per l’utilizzo quotidiano e non solo.

