Settembre è ormai alle porte e con esso il ritorno a scuola che per molte famiglie italiane corrisponde a dover comprare nuovi device per lo studio. Sono sempre di più le persone che scelgono di acquistare un tablet per lo studio, unica alternativa a un notebook ben più costoso e molto più ingombrante.

Tra i modelli più interessanti sul mercato troviamo il Huawei MatePad SE 11 un dispositivo entry level dalle dimensioni compatte e con una buona scheda tecnica, semplice e bilanciata, e orientata naturalmente alla produttività e allo studio.

Grazie alle offerte su Amazon questo device può essere acquistato a meno di 200 euro con inclusa nella confezione anche la M-Pen Lite, la smart pen di Huawei.

Huawei MatePad SE 11 – Versione 6/128 GB – Con M-Pen Lite

Huawei MatePad SE 11: scheda tecnica

Huawei MatePad SE 11 ha un display IPS LCD che misura 11 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.200×1.920 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Lo schermo è certificato TÜV Rheinland Low Blue Light, a garanzia di basse emissioni di luce blu e TÜV Rheinland Flicker Free, che attesta che il tablet è in grado di autoregolare la luminosità dello schermo in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3.000 Hz.

Questo tablet ha 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione interna, espandibili acquistando una scheda microSD. La batteria ha una capacità di 7.700 mAh con ricarica via cavo da 22,5 W.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 8 MP e una fotocamera frontale da 5 MP che trova posto su uno dei lati più lunghi del tablet, agevolando le videochiamate in modalità orizzontale. Tra le connessioni ci sono il WiFi 5, il Bluetooth 5.1 e l’USB-C 2.0. Il comparto audio è composto da 4 speaker stereo Huawei Histen 9.0 e 1 microfono.

Il sistema operativo è HarmonyOS. In questo senso è bene ricordare l’assenza del Google Store a beneficio dell’App Gallery di Huawei che consente di scaricare molte applicazioni tra cui buona parte dei programmi più utilizzati di sempre.

Infine, nella confezione è inclusa anche una M-Pen Lite la smart pen prodotta dall’azienda cinese che consente agli utenti di disegnare e prendere appunti a mano libera, espandendo notevolmente le potenzialità di questo tablet e rendendo l’ideale anche per la produttività e lo studio.

Huawei MatePad SE 11: prezzo e disponibilità

Huawei MatePad SE 11 ha un prezzo di listino di 239 euro ma, grazie agli sconti su Amazon, si scende fino a 199 euro (-17%, -40 euro) uno sconto da non sottovalutare che consente di portare a casa un buon dispositivo senza spendere cifre esagerate.

