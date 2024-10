Huawei Watch GT5, il prezzo lancio è eccezionale: sconto incredibile

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il Huawei Watch GT5 ha fatto il suo debutto sul mercato da poche settimane e sta già facendo parlare di sé. Il merito è della promo lancio che trovi anche su Amazon e che ti permette di acquistare l’orologio in bundle con le ottime cuffie Huawei FreeBuds 5i approfittando dello sconto complessivo del 28% e risparmi ben 100 euro su quello previsto. Per un orologio lanciato sul mercato da pochissimi giorni e dotato di ottime caratteristiche e funzionalità di tratta di un’occasione da non farsi scappare.

Rispetto alle versioni precedenti ci sono diverse novità, a partire da un sistema di monitoraggio della salute e dell’attività fisica di livello professionale. Il design ricorda quello degli orologi analogici, ma nasconde un’anima tech fatta di sensori di ultima generazione e di uno schermo touch con una luminosità elevata. Anche la batteria è eccezionale grazie a un’autonomia che arriva fino ai 14 giorni.

Huawei Watch GT5

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Huawei Watch GT5 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta lancio da non farsi scappare. Da oggi trovi il Huaei Watch GT5 in offerta bundle insieme alle cuffie wireless Huawei FreeBuds 5i a un prezzo di 249 euro con uno sconto complessivo del 28% e risparmi ben 100 euro. Si tratta di una super occasione per un dispositivo uscito sul mercato da pochissime settimane e dotato di caratteristiche e funzionalità top. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo.

Huawei Watch GT5

Huawei Watch GT5: caratteristiche e funzionalità

Il pezzo forte del bundle disponibile su Amazon è sicuramente lo smartwatch Huawei Watch GT5. Da pochissimo uscito sul mercato, si posiziona nella fascia degli orologi top di gamma con cui puoi fare un po’ di tutto, dal monitorare il tuo stato di salute fino all’attività fisica, grazie a più di 90 esercizi supportati dall’orologio.

Partiamo da alcuni elementi estetici. Il modello in offerta è quello con schermo da 46mm (il più grande tra le versioni disponibili) e puoi personalizzare il display scegliendo tra diverse watch faces. Il design è simile a quello di un orologio analogico e si adatta a qualsiasi outfit e lo puoi indossare anche alle feste.

Passando alle funzioni per la vita quotidiana, il Huawei Watch GT5 è la tua guida per una vita sana. Grazie all’app StayFit puoi mantenere il giusto equilibrio tra alimentazione ed esercizio fisico registrando tutte le calorie assorbite e calcolare il deficit calorico giornaliero in base a ciò che mangi. I sensori di ultima generazione monitorano in tempo reale la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue e ti avvisano se rilevano qualcosa di anomalo. Presente anche il monitoraggio della salute femminile, con un calcolo preciso del ciclo, e il monitoraggio avanzato del sonno che ti fornisce un report su come hai riposato durante la notte.

Se sei un amante dell’attività fisica, il Huawei Watch GT5 ti mette a disposizione più di 90 modalità sportive, tra cui le più praticate come corsa e ciclismo. Per ogni esercizio puoi raccogliere tanti dati molto utili da analizzare tramite l’app dello smartphone. Hai anche un chip GPS molto preciso che ti mostra la strada che stai percorrendo e l’andamento dell’allenamento in base al percorso.

Chiudiamo con una super batteria che ti assicura un’autonomia fino a 14 giorni. Collegando lo smartwatch allo smartphone puoi anche rispondere direttamente alle chiamate grazie al microfono integrato.

Anche le cuffie meritano una breve descrizione. Le Huawei FreeBuds 5i sono degli ottimi auricolari Bluetooth compatibili con qualsiasi smartphone e dotati anche di cancellazione attiva del suono.

Huawei Watch GT5