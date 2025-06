Fonte foto: Huawei

Il Huawei Watch 5 è uno degli smartwatch più interessanti sul mercato, grazie a un comparto tecnico completo e alla possibilità di abbinamento sia agli smartphone Android che agli iPhone. Di conseguenza, ogni occasione è buona per acquistare il dispositivo con condizioni vantaggiose.

Su Amazon è ora possibile sfruttare una promozione molto interessante che vede protagonista lo smartwatch di Huawei. La versione da 46 mm del dispositivo, infatti, viene ora proposta in bundle con il Sound Joy 2, uno speaker Bluetooth portatile di fascia alta che, se acquistato singolarmente, costa più di 100 euro.

Sfruttando la promozione in corso, il bundle composto da Huawei Watch 5 46 mm e Sound Joy 2 è ora disponibile al prezzo scontato di 449 euro. Si tratta dello stesso prezzo a cui è possibile acquistare lo smartwatch, scegliendo la stessa variante ma senza alcun accessorio aggiuntivo.

In alternativa, è possibile optare per un altro bundle, proposto con lo stesso prezzo. Lo smartwatch, infatti, può essere acquistato insieme alle Freebuds 6i, un paio di ottime cuffie true wireless di tipo in-ear (acquistabili singolarmente a poco più di 70 euro).

L’offerta riguarda la versione venduta e spedita da Amazon. Il pagamento può avvenire anche a rate e lo sconto è disponibile solo per alcune colorazioni dello smartwatch di Huawei. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner qui di sotto.

La scheda tecnica del Huawei Watch 5

Il Huawei Watch 5 è uno dei migliori smartwatch sul mercato, grazie a un comparto tecnico di alta qualità. La scocca è realizzata con elementi in titanio aerospaziale e in vetro zaffiro sferico mentre il display è AMOLED LTPO.

Il dispositivo è compatibile sia con gli smartphone Android che con gli iPhone e può sincronizzarsi con il dispositivo per la gestione delle notifiche e anche per la gestione delle chiamate via Bluetooth.

Si tratta, inoltre di un vero e proprio fitness tracker, in grado di riconoscere numerose modalità di allenamento e di tracciare con precisione svariati parametri della salute, affiancando l’utente nel corso della vita di tutti i giorni e garantendo la possibilità di monitorare la salute.

Huawei Watch 5, l’offerta su Amazon

Grazie all’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Huawei Watch 5 al prezzo scontato di 449 euro scegliendo il bundle con Sound Joy 2 oppure con le Freebuds 6i. La promozione riguarda la versione da 46 mm dello smartwatch che viene venduto e spedito direttamente da Amazon. Per sfruttare la promozione basta premere sul banner qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

