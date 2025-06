Huawei, lo smartwatch indistruttibile crolla di prezzo: va comprato subito

Fonte foto: Huawei

Gli smartwatch Huawei sono tra i migliori disponibili sul mercato, sia per l’ottimo prezzo di listino sia per le caratteristiche e le funzionalità offerte. Ne è un esempio il Huawei Watch Ultimate, un orologio che non si può semplicemente definire smartwatch. È quanto di meglio possa offrire il mondo della tecnologia in questo momento ed è dotato di funzioni che non trovi su altri dispositivi. Inoltre. è realizzato con una lega innovativa di metallo liquido a base di zirconio che lo rende più resistente rispetto a qualsiasi altro dispositivo. Ha una durabilità a livello aerospaziale ed è il tuo miglior compagno per le immersioni in acqua (resiste fino a 100 metri) e le escursioni all’aperto.

Oggi, però, non siamo qui solo per decantare le caratteristiche eccezionali di questo orologio, ma per parlare soprattutto dell’offerta eccezionale disponibile su Amazon. Lo smartwatch è disponibile con uno sconto del 40% che ti fa risparmiare ben 300 euro su quello di listino e approfitti anche del minimo storico. Devi essere velocissimo: la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Huawei Watch Ultimate: prezzo, offerta e sconto

Offerta lampo che non bisogna farsi sfuggire. Lo smartwatch Huawei Watch Ultimate è in promo a un prezzo di 449,96 euro, con uno sconto del 40% rispetto a quello di listino. Il prezzo è elevato, ma si tratta di uno dei migliori orologi indistruttibili disponibili sul mercato. Il risparmio netto è di 300 euro e lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone super resistente è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo, ma difficilmente ne resterai deluso.

Huawei Watch Ultimate: funzionalità e caratteristiche tecniche

Il Huawei Watch Ultimate è uno smartwatch unico nel suo genere che rientra nella categoria degli orologi rugged super resistenti. Il merito è della speciale lega in metallo liquido con base di zirconio con cui è realizzata la cassa dell’orologio, un unicum sul mercato. Questo lo rende resistente agli urti, alle cadute e anche all’acqua, con un livello di impermeabilità fino a 100 metri. Il compagno perfetto per chi ama le avventure in mezzo ai boschi (hai a disposizione un chip GPS super preciso e mappe sempre aggiornate) e le immersioni in mare.

Lo smartwatch di Huawei è progettato anche per gli amanti del golf. L’orologio non solo è dotato di oltre 15.000 campi da golf, ma mostra sullo schermo AMOLED da 1,5 pollici i dettagli di ogni buca, i bunker e le zone d’acqua. In questo modo puoi preparare il colpo avendo a disposizione tutte le informazioni necessarie. Ti fornisce anche suggerimenti sul prossimo colpo da fare e su come migliorare il tuo swing. È come avere un coach sempre per te. Oltre al golf, l’orologio è dotato di tantissime altre modalità sportive da fare all’aperto e di strumenti utili, come la bussola per una navigazione più precisa, e mappe topografiche per scegliere il percorso da fare.

Oltre a tutto questo, l’orologio si prende cura anche del tuo benessere personale. Il Huawei Watch Ultimate tiene sotto controllo i principali parametri vitali, a partire dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca. Non manca il monitoraggio del sonno con consigli personalizzati su come ottenere il miglior riposo possibile.

Chiudiamo con la batteria che può arrivare a durare fino a due settimane con un utilizzo normale.

