Huawei Watch GT 5 al minimo storico: va comprato subito

Sconto eccezionale del 34% per questo bundle che comprende il Huawei Watch GT 5 e le cuffie Huawei FreeBuds 5i. Un affare da non farsi assolutamente scappare.

Fonte foto: Huawei

Le offerte bundle sono una rarità su Amazon e per questo motivo quando se ne trova una non bisogna lasciarsela scappare. E oggi è il vostro giorno fortunato: sul sito di e-commerce trovi una promo speciale che riguarda il Huawei Watch GT 5, ultima versione dell’orologio top del produttore cinese, e le cuffie FreeBuds 5i, modello compatibile con qualsiasi smartphone e che assicura un’ottima qualità dell’audio. Il bundle che comprende entrambi i dispositivi è in promo su Amazon con uno sconto eccezionale del 34% e risparmi ben 120 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis.

Lo smartwatch di Huawei è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. Dotato di componenti e sensori di ultimissima generazione, permette di monitorare in ogni momento della giornata i principali parametri vitali e ti supporta anche negli allenamenti quotidiani. Dalla corsa al ciclismo, fino ad allenamenti professionali, puoi scegliere tra tantissime attività differenti. Il design elegante, invece, lo rende perfetto in ogni occasione, anche per le cene di gala. Un bundle a cui è impossibile rinunciare: non farti scappare questa ottima promo.

Huawei Watch GT 5

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Huawei Watch GT 5: offerta bundle Amazon

Un bundle come non se ne vedevano da tempo su Amazon. Da oggi trovi il Huawei Watch GT 5 e le cuffie Bluetooth Huawei FreeBuds 5i a un prezzo di 229 euro, con uno sconto del 34% rispetto all’acquisto separato dei due dispositivi. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Inoltre, acquistando oggi l’orologio smart ricevi anche una prova gratuita di 60 giorni ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e alle serie podcast di Amazon.

La disponibilità dei due dispositivi è immediata e il bundle lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai le classiche due settimane di tempo da quando lo ricevi a casa.

Huawei Watch GT 5

Huawei Watch GT 5: le caratteristiche tecniche

Il prodotto di punta del bundle è sicuramente il Huawei Watch GT 5. L’azienda cinese è diventata oramai un punto di riferimento nel settore e il merito è di dispositivo come questo che coniugano design, eleganza e praticità. Si tratta di uno smartwatch che puoi utilizzare in ogni momento della giornata e si rivela sempre utilissimo.

Ad esempio, lo puoi usare durante i tuoi allenamenti quotidiani grazie a funzioni fitness avanzate e a nuovi strumenti che ti permettono di analizzare nel dettaglio i dati raccolti. Puoi migliorare giorno dopo giorno anche grazie ai suggerimenti che ti fornisce direttamente l’orologio. Puoi scegliere tra tantissime modalità di allenamento differenti e sapere in ogni momento i propri risultati. Inoltre, hai a disposizione anche l’app StayFit che calcola il tuo deficit calorico e ti aiuta a registrare le calorie di ogni singolo pasto. Non manca un chip GNSS super preciso che individua la tua posizione in pochissimi secondi.

Il Huawei Watch GT5 è anche l’orologio ideale per chi vuole tenere sotto controllo il proprio stato di salute. Lo smartwatch è dotato della tecnologia Huawei TruSense System che rileva in modo accuratissimo il battito cardiaco e ti avvisa se nota qualche dato anomalo. La salute è il centro nevralgico dello smartwatch e ogni mattina puoi consultare un report su come hai risposato durante la notte. Per le donne è presente anche il monitoraggio del ciclo. Un altro dei punti forti del Huawei Watch GT 5 è la durata della batteria: con un utilizzo normale può arrivare fino a un massimo di 14 giorni.

L’altro dispositivo protagonista del bundle sono le cuffie Huawei FreeBuds 5i, modello che assicura un audio ad alta risoluzione per un’esperienza di ascolto piacevole. Sono compatibili con qualsiasi smartphone e sono anche molto comode da indossare. Grazie alla cancellazione attiva del rumore puoi ascoltare immergerti completamente nell’ascolto delle tue playlist preferite senza essere disturbato dai rumori che ti circondano.

Huawei Watch GT 5