Huawei Watch GT 5, su Amazon è disponibile già in super offerta

Fonte foto: Huawei

Tra gli smartwatch più recenti prodotti da Huawei c’è il Watch GT 5, un prodotto arrivato sul mercato da poche settimane ma che già ha fatto la sua comparsa su Amazon a un prezzo irripetibile.

Un dispositivo con tante funzioni per monitorare i propri parametri vitali, l’attività sportiva e un design moderno ed elegante, la soluzione ideale, insomma, per chi cerca un device efficiente e attento al look, da utilizzare nella vita di tutti i giorni e non solo.

Per le prossime ore il prezzo di questo device scende sotto i 250 euro con in regalo un paio di cuffiette Huawei FreeBuds 5i, un’offerta irripetibile che non bisogna lasciarsi sfuggire.

Huawei Watch GT 5 2– Display AMOLED 1,43 pollici – Sistema operativo HarmoyOS

Huawei Watch GT 5: scheda tecnica

Huawei Watch GT 5 ha un display un AMOLED circolare con funzione Always-on da 1,43 pollici, con risoluzione 466×466 pixel. Ovviamente, il display è ampiamente personalizzabile dall’utente con una delle molte watchface a disposizione.

Questa specifica offerta riguarda il modello con cassa ottagonale da 46 mm, realizzata in acciaio inossidabile, leggera e molto robusta e cinturino, invece, è in silicone.

Il sistema operativo è HarmoyOS e permette agli utenti di accedere a un ecosistema di applicazioni piuttosto nutrito, che consente di espandere le funzionalità di questo device.

Le funzioni per il monitoraggio dei parametri vitali includono: il controllo della frequenza cardiaca e dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Presenti anche le impostazioni per il benessere femminile e le opzioni per il rilevamento dei livelli di stress e quelle per la qualità sonno.

Sul fronte dell’attività sportiva, invece, è possibile tenere traccia dei progressi in moltissime discipline diverse come la corsa, il ciclismo, gli sport acquatici (resistente fino a 5 ATM) con particolari attenzioni verso la corsa con ben 13 programmi di allenamento personalizzabili.

Ottime anche le funzionalità per le attività outdoor che grazie al GPS integrato garantiscono una buona precisione nel rilevamento della posizione e dei dati. Lo smartwatch è anche resistente fino a 5 ATM e può, dunque, essere utilizzato anche per gli sport acquatici.

Collegando lo smartwatch al telefono tramite Bluetooth 5.2 è possibile scaricare l’app Huawei Health, così da accedere rapidamente a tutti i dati sulla salute e sugli allenamenti.

Non mancano, naturalmente, nemmeno le funzionalità più classiche con la possibilità di gestire le notifiche del telefono, la riproduzione dei contenuti musicali e le chiamate (tramite microfono e altoparlante integrati).

Sul fronte dell’autonomia, il produttore dichiara circa 14 giorni in modalità normale, con la ricarica wireless invece è possibile caricare completamente il device in circa 100 minuti.

Huawei Watch GT 5: l’offerta su Amazon

Huawei Watch GT 5 ha un prezzo di listino di 348,99 euro ma grazie alle offerte su Amazon si scende a 249 euro (-28%, –99,99 euro), inoltre questa offerta include anche le Huawei FreeBuds 5i, le cuffiette di fascia media del colosso della tecnologia, un bundle davvero molto interessante a un prezzo irripetibile che può fare la gioia di molti.

