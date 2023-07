IMac a prezzo stracciato: non è mai stato così conveniente

Fonte foto: Apple

È da tutti riconosciuto come il "capostipite" della rinaciata Apple. Il primo prodotto lanciato da Steve Jobs durante il suo secondo mandato alla guida della Casa di Cupertino. Un computer, l’iMac, che ha dettato nuove regole in fatto di stile e funzionalità nel settore dei computer desktop.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Ancora oggi, il computer all-in-one Apple è tra i migliori della sua categoria. Caratterizzato da un design elegante e innovativo, racchiude in uno spazio risicatissimo (quello dello schermo, di fatto) tutto il necessario per poter lavorare al PC senza problemi. Un dispositivo potente e versatile, utilizzabile sia per lavoro sia nel tempo libero e disponibile a un prezzo eccezionale. Grazie all’offerta top di oggi su Amazon, infatti, risparmierai diverse centinaia di euro sul prezzo consigliato. E, come se non bastasse, potrai scegliere di pagarlo a rate senza interessi.

Apple iMac con chip M1

iMac 2021 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Una scheda tecnica di tutto rispetto, quella dell’iMac oggi in offerta su Amazon. Dietro allo schermo Retina Display 4.5k da 25 pollici trovano spazio componenti top di gamma che assicurano prestazioni top e la possibilità di utilizzare tutti i principali programmi di foto editing e di montaggio video. D’altronde è un PC pensato appositamente per un utilizzo da ufficio o da lavoro in smart working.

Questa nuova versione dell’iMac ha anche un nuovo design, con uno chassis molto sottile e delle linee che lo rendono elegante e moderno. Dentro la scocca trova posto il processore Apple M1 che assicura prestazioni top in ogni istante con a supporto 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il vero punto forte è lo schermo. Come già detto, troviamo un pannello Retina con risoluzione 4,5k con un’ampia gamma cromatica e una luminosità abbastanza elevata. Presente anche un rivestimento antiriflesso che assicura comfort visivo e la massima leggibilità. La tecnologia True Tone, invece, regola in automatico la temperatura del colore in base alla luce ambientale in modo da non stancare troppo gli occhi.

Essendo uno strumento per il lavoro, non manca la videocamera FaceTimeHD con risoluzione a 1080p. Si tratta della migliore videocamera che un PC Mac abbia mai avuto: immagini nitide e audio top grazie alle casse integrate. Non avrai più problemi a chiamare colleghi e clienti. Il sisteme audio a sei altoparlanti riempie la stanza e sembra di essere veramente a un concerto. A corollario di tutto, la garanzia di ricevere gli aggiornamenti del sistema operativo per tantissimo tempo, come da abitudine Apple.

iMac a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Come accennato inizialmente, la promozione di Amazon sull’iMac 2021 è doppiamente conveniente. Lo sconto garantito dal gigante del commercio elettronico fa infatti scendere il prezzo al livello più basso di sempre: -18% e lo paghi 1.289,00 euro. Il risparmio rispetto al prezzo suggerito è considerevole: lo paghi quasi 300 euro in meno.

A questo si aggiunge poi la possibilità di pagarlo a rate senza interessi né spese di istruttoria. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al proprio account possono optare per il pagamento rateale. In questo caso, l’iMac 2021 costa 257,80 euro al mese per cinque mesi. Acquistandolo oggi lo ricevi a casa in pochissimi giorni e hai ben 30 giorno di tempo per effettuare il reso gratuito. Una promo da non farsi scappare

Apple iMac con chip M1